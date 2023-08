La causa contro la catena di fast food: "I panini sono più grandi in foto"

Class action contro Burger King. Un giudice della Florida, negli Stati Uniti, ha stabilito che Burger King dovrà affrontare una class action che accusa la catena di pubblicità ingannevole. Non è la prima volta che popolari catene di fast food negli Stati Uniti subiscono questo tipo di denunce, da McDonald's a Taco Bell. Nel caso in questione, la causa contro Burger King è stata intentata nel marzo 2020, in particolare sui famosi "whopper": nelle foto grandi il doppio che nella realtà, secondo i clienti "delusi".

La catena di fast food, si legge nella denuncia, "si vanta di offrire panini più sostanziosi della concorrenza", ma "le dimensioni dell'hamburger sono state aumentate solo nella pubblicità".

La class action è stata presentata da clienti "delusi" in ben 12 Stati americani: Florida, New York, Illinois, Massachusetts, Michigan, California, Connecticut, Ohio, Kentucky, Mississippi, Pennsylvania e Arizona.

