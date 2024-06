Primo contagio di febbre del Nilo autoctono in Italia: "È in forma neuro-invasiva"

Registrato a Modena il primo caso autoctono della stagione febbre del Nilo, nota internazionalmente come West Nile virus. A segnalarlo è l'Istituto superiore di Sanità nel primo bollettino di sorveglianza pubblicato oggi, 27 giugno. Il virus, spiega l'Iss, si è manifestato nella forma neuro-invasiva. Già ad aprile era stato registrato un caso di West Nile in Emilia Romagna, ma in quel caso il virus era stato importato dall'Oman, mentre qui si parla appunto di caso autoctono.

Secondo quanto rifertito dall'Iss, al momento sono due le province italiane in cui si regisra la circolazione del West Nile: in Provincia di Chieti (19 giugno) è stata confermata la positività in pool di zanzare, mentre in quella di Modena (26 giugno) è stata confermata, appunto, la positività nell'uomo. Nell’ambito della sorveglianza veterinaria attuata su cavalli, uccelli stanziali e selvatici, non è stata ancora rilevata la circolazione del West Nile Virus.

Lo scorso anno - ricorda l'Istituto - sono stati 332 i casi confermati casi nell'uomo, il primo dei quali il 13 luglio 2023, 27 i decessi.