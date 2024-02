Crescono i casi nel mondo e sale l'allerta anche in Italia per la febbre Dengue, tanto che è stato deciso di innalzare il livello di vigilanza. In particolare si deve fare attenzione a ciò che arriva dai Paesi in cui "è frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia". Cosa è la Dengue, perché è pericolosa, quali sono i sintomi e come si cura.

Cosa è la Dengue e come si trasmette

La Dengue è una malattia di origine virale, causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non c'è quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l'uomo è il principale ospite del virus che circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.

È particolarmente presente durante e dopo la stagione delle piogge nelle zone tropicali e subtropicali di Africa, Sudest asiatico e Cina, India, Medioriente, America latina e centrale, Australia e diverse zone del Pacifico. Per l'Europa è una malattia di importazione, e l'incremento è dovuto al fatto che merci e persone si spostano con più facilità rispetto al passato.

Quali sono i sintomi della Dengue

Normalmente la febbre Dengue si manifesta nell'arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature anche molto elevate. Altri sintomi sono:

mal di testa acuti;

dolori attorno e dietro agli occhi;

forti dolori muscolari e alle articolazioni;

nausea e vomito;

irritazioni della pelle dopo 3-4 giorni dall'insorgenza della febbre.

I sintomi tipici sono spesso assenti nei bambini. La malattia può svilupparsi sotto forma di febbre emorragica con emorragie gravi che possono causare veri e propri collassi e, in casi rari, risultare fatali.

La diagnosi è normalmente effettuata in base ai sintomi, ma può essere più accurata con la ricerca del virus o di anticorpi specifici in campioni di sangue. Per ridurre il rischio di epidemie di Dengue, il mezzo più efficace è la lotta sistematica e continuativa alla zanzara che "trasporta" la malattia.

Come si cura la Dengue

Non esiste un trattamento specifico per la Dengue, nella maggior parte dei casi le persone guariscono completamente in due settimane. Le cure di supporto alla guarigione consistono in riposo assoluto, uso di farmaci per abbassare la febbre e somministrazione di liquidi al malato per combattere la disidratazione. In qualche caso, stanchezza e depressione possono permanere anche per alcune settimane.

Il vaccino contro la Dengue

Lo scorso settembre l'Aifa ha dato il via libera all'unico vaccino per la prevenzione della malattia approvato in Italia anche per chi non ha avuto precedente esposizione al virus e senza la necessità di dover eseguire un test pre-vaccinale, era stato precisato al momento dell'approvazione. Il vaccino contro la Dengue prodotto da Takeda è tetravalente, vivo attenuato, per la profilassi contro la malattia da Dengue, causata da uno qualsiasi dei quattro sierotipi del virus. È possibile somministrarlo in soggetti a partire dai 4 anni di età e sono sufficienti 2 dosi per raggiungere l'immunizzazione. Il vaccino contro la febbre Dengue arriverà nei prossimi giorni all'Inmi Spallanzani di Roma dove sarà possibile ottenerlo (a carico dell'utente).

Chi è più a rischio se contrae la Dangue

Secondo uno studio pubblicato su "Nature Medicine", non sono gravi solo i casi da infezione secondaria, ma anche chi si infetta per la prima volta può ammalarsi seriamente. L'analisi dei casi di Dengue grave in un ampio gruppo di bambini in India ha dimostrato che più della metà potrebbe essere attribuita a un'infezione primaria piuttosto che secondaria.

"L'infezione da virus della Dengue è un enorme problema di salute pubblica - sottolinea Anmol Chandele, responsabile dell'Icgeb-Emory Vaccine Program all'Icgeb di Nuova Delhi e autrice dello studio - molti pazienti sviluppano una malattia grave che a volte può essere anche fatale. Tuttavia, gran parte della ricerca in corso sull'intervento vaccinale si basa sulla convinzione, attualmente diffusa a livello globale, che le infezioni primarie di Dengue non siano generalmente pericolose. Il nostro studio mette in discussione questa convinzione attualmente diffusa".

Questo risultato ha implicazioni importanti per lo sviluppo e l'implementazione di strategie vaccinali efficaci e sicure, non solo in India. In Italia, afferma Alessandro Marcello, responsabile del laboratorio di virologia molecolare dell'Icgeb che opera nell'Area Science Park di Trieste, "nel 2023 abbiamo avuto il più alto numero di casi e di trasmissioni autoctone di Dengue finora. I cambiamenti climatici soprattutto, ma anche gli spostamenti delle persone, sono i maggiori responsabili della circolazione in nuove aree. Lo studio dei colleghi indiani ci dimostra la necessità di proteggere anche la nostra popolazione fin dal primo incontro con il virus".