Polemica per Fedez al Salone del libro, gli organizzatori: "Il focus era la salute mentale, non ci interessa il resto"

"Che c'entra Fedez al Salone del libro?", "uno che fa a botte e frequenta ultras che parla di salute mentale". È questo il tenore dei commenti che da giorni si leggono sui social dopo la partecipazione di Fedez a un evento dedicato al benessere psicologico dei più giovani. All'incontro - moderato dalla giornalista Tiziana Platzer - oltre al rapper era presente il Presidente dell'Ordine degli Psicologi, David Lazzari, e gran parte delle critiche sono arrivate proprio da psicologi e psicoterapeuti, sconcertati dalla presenza del cantante-influencer, non solo perché non avrebbe le competenze per parlare di un tema così importante, ma soprattutto per il suo coinvolgimento nel caso Iovino e dunque - secondo molti - ancora più fuori luogo.

Quando Fedez è arrivato domenica al Lingotto Fiere il suo nome era già stato fatto dai due testimoni dell'aggressione al personal trainer e rimbalzava da ore su siti e tv. Non era ancora stato iscritto dalla Procura di Milano nel registro degli indagati - questo sarebbe avvenuto 24 ore dopo - e davanti ai giornalisti, prima di salire sul palco, ha ribadito la sua estraneità alla vicenda. Agli stessi giornalisti poco dopo ha riservato un trattamento d'eccezione, ovvero ridicolizzarli davanti alla platea perché - a detta sua - invece di occuparsi di notizie importanti come il genocidio in Palestina pensano a cosa fa lui la notte.

Alla luce delle 'massime' dispensate alla stampa, prima fra tutte quel "nessun referto nessun reato" che ha scatenato le più aspre critiche, in tanti hanno giudicato inopportuna la presenza di Fedez a un evento del genere. Molti ma non gli organizzatori, che hanno evidentemente ritenuto giusto prima invitarlo e poi non annullare la sua presenza nonostante quanto stava accadendo e l'altissima probabilità che questo avrebbe, se non rovinato, quantomeno influenzato lo svolgersi dell'incontro, diventato effettivamente per diversi minuti il palcoscenico personale di Fedez.

Gli attacchi al presidente Lazzari

La polemica ha travolto prima di tutti il Presidente dell'Ordine degli Psicologi, David Lazzari, che già in passato aveva avuto contatti con Fedez per portare avanti la battaglia sul bonus psicologo. Criticato da colleghi e associati - ma non solo - per aver condiviso un palco così importante con un personaggio se non discutibile certamente discusso, Lazzari ha chiuso i commenti sul suo profilo Instagram. Abbiamo provato a contattarlo e l'ufficio stampa ha chiarito che l'invito a Fedez non è arrivato dall'Ordine, ma dagli organizzatori del Salone del libro. Lazzari non conosceva la vicenda di Fedez - ci hanno assicurato - e non immaginava che la sua partecipazione potesse essere problematica, visto che si è sempre battuto in prima persona per sensibilizzare sul tema. Il presidente del CNOP ha ricevuto l'invito e ha accettato perché era una platea importante a cui parlare, una volta lì ha condiviso il palco con il rapper. Dunque nessuna replica tantomeno giustificazione, ma il rammarico - questo sì - perché poteva essere un'occasione importante per parlare di salute mentale, invece sui giornali è uscito tutt'altro.

Gli organizzatori se ne lavano le mani

Assodato che Lazzari altro non era che un 'malcapitato' ospite, sulla presenza di Fedez andiamo allora a chiedere spiegazioni agli organizzatori del Salone del libro, ma anche in questo caso fa da filtro l'ufficio stampa. Nessuna replica, nessuna responsabilità. Al telefono ci rispondono che l'evento si è svolto regolarmente perché il focus era la salute mentale, non il resto che stava accadendo. L'incontro era importante per il tema e la polemica, invece, fuori luogo. Quindi - aggiungiamo noi - non c'era motivo per farsi alcuno scrupolo. La decisione di invitare Fedez - spiegano - è perché si è sempre esposto sull'argomento e di conseguenza gli organizzatori hanno pensato che poteva parlarne. Se poi ha utilizzato quello spazio per parlare anche d'altro e lanciare messaggi e provocazioni utili a battaglie personali, questo non era prevedibile, ma soprattutto - sottolineano - non è responsabilità loro. Ed è subito Sanremo 2023, quando Fedez durante un'ospitata strappò in diretta la foto del viceministro Bignami e la Rai si dissociò, assicurando di non saperne nulla e di non poterlo prevedere. L'imprevedibilità di Fedez, forte quanto la capacità di scaricarlo.