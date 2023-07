Feinxy annuncia: "Ho un tumore maligno"

Feinxy ha un tumore maligno: il creator lo ha annunciato in un video sul suo canale YouTube, specificando che presto probabilmente verrà sottoposto a un intervento per asportarlo. "Ho fatto questo video anche perché essenzialmente vorrei che voi non facciate il mio stesso errore, cioè quello di trascurare la propria salute - ha detto Feinxy nel video -. Io stupidamente ho aspettato troppo tempo, sono abbastanza certo che inizialmente questo tumore fosse benigno, ma con il tempo è diventato maligno. Sicuramente non è il tumore più aggressivo che esista, ma è pur sempre un tumore maligno. Quindi, volevo fare questo video per chiedervi di controllarvi sempre, perché non si sa mai".

Il gonfiore e la scoperta della malattia

Feinxy ha spiegato come ha scoperto il tumore: "Purtroppo si ragazzi, è tutto vero! Mi hanno trovato un tumore maligno alla tiroide, tutto è partito qualche anno fa quando mi sono reso conto di avere una pallina in questo punto. Mi sono reso conto che qualche mese fa questo gonfiore era diventato più grande. (…) Il dottore dice che avrei dovuto fare un ago aspirato e qualche giorno dopo mi chiamano per dirmi che è stata rivelata un'anomalia.

Successivamente, Feinxy ha spiegato cosa farò ora: "Mi hanno detto che la soluzione potrebbe essere un intervento che, tra l’altro, farò probabilmente a settembre. Insomma, andranno a togliere questo tumore insieme a tutta quanta la tiroide. Ma mi ha detto che a volte non basta. Se dopo dovessero esserci ancora problemi dovrò fare la radio".

Chi è Fenxy, lo youtuber da quasi 2 milioni di iscritti

Il vero nome di Feinxy è Mario Mazzone, nato il 25 Giugno 1994 a Torino. Come si legge nella Fandom di YouTube, da piccolo Mario amava fare molte battute e alle medie si dedicò a computer e tecnologia, facendo un corso di grafica. I primi video erano per il gaming, poi passò alle sfide e alle reaction.

Il suo canale conta 1,8 milioni di iscritti. Nel video in cui annuncia la sua malattia ha rassicurato il suo pubblico dicendo "Devo ancora fare cose, devo ancora arrivare a 2 milioni, quindi andrà tutto bene. Torneremo più forti di prima".

