L'amore malato fa paura: dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin raddoppiate le richieste di aiuto

La storia di Giulia Cecchettin, uccisa barbaramente ad appena 22 anni, e dell'ex fidanzato Filippo Turetta, suo coetaneo e unico accusato del delitto scuote l'Italia. Un effetto immediato si è visto nelle richieste di aiuto. Negli ultimi due giorni, dopo il femminicidio di Giulia, sono raddoppiate le richieste d'aiuto al 1522: dalle 200 chiamate quotidiane si è arrivati alle 400 con picchi tra 450 e 500 se si considerano le richieste di aiuto avanzate tramite chat e app. A dirlo è Arianna Gentili, responsabile della help line violenza e stalking 1522, servizio pubblico promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per le Pari Opportunità.

"Di solito questo boom di telefonate - sottolinea la responsabile del 1522 all'Ansa - lo tocchiamo tra il 24/25 e 26 novembre per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Quest'anno l'eco mediatico del femminicidio di Giulia ha fatto anticipare il picco. E questo perché in tante si sono identificate nella sua situazione. Giulia era una ragazza normale e come lei tante ragazze hanno lasciato il fidanzato e si ritrovano nella sua situazione". A chiedere supporto non sono solo le donne, giovani o meno, ma sono aumentate le richieste da parte dei genitori (soprattutto le mamme) preoccupati per le figlie dopo il caso di Giulia Cecchettin.

Filippo Turetta fino a pochi giorni fa era considerato un ragazzo qualunque: una vita normale la sua divisa come tanti alla sua età tra casa, sport e studio. Un amore: Giulia. E una grande difficoltà, accettare la fine del rapporto, che però non aveva avuto manifestazioni violente. Lo stesso ragazzo viene però descritto dal gip che ha chiesto la custodia in carcere come capace di un omicidio dalla "ferocia inaudita" e, ancora più allarmante, capace di uccidere ancora perché "imprevedibile".

Ecco, la maschera del "bravo ragazzo" spaventa adesso anche gli altri genitori. Da qui l'impennata delle richieste di aiuto. Al 1522 - che ricordiamo è un servizio gratuito e attivo 24 h su 24 - possono rivolgersi anche familiari o amici di donne che si teme siano oggetto di violenze. La responsabile racconta la sua esperienza diretta: "L'altro pomeriggio ho risposto in un'ora a dieci telefonate in fila tutte da parte di madri che mi raccontavano che le figlie avevano da poco lasciato il compagno e che questo aveva cominciato a chiamarla, se lo ritrovavano fuori da scuola, sotto casa. La paura più grande dei genitori è l'impotenza. Avere la sensazione che tua figlia è in pericolo e avere la frustrazione di non sapere come intervenire"

Dopo Giulia la parola femminicidio è stata pronunciata ancora. Il macabro conteggio in Italia ha un nome in più: quello di Rita Talamelli, strangolata dal marito lunedì sera a Fano.

I dati ufficiali del ministero dell'Interno parlano chiaro e sono sconfortanti. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 19 novembre 2023, sono stati registrati 295 omicidi, con 106 vittime donne. Di loro, 87 sono state uccise in ambito familiare/affettivo; 55 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex. Rispetto allo stesso periodo del 2022 c'è stato un incremento degli omicidi (da 283 a 295) mentre è calato il numero delle vittime di genere femminile (da 109 passano a 106). In aumento, rispetto allo stesso periodo del 2022, sia il numero degli omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 58 diventano 60 (+3%), sia quello delle vittime donne: da 53 passano a 55 (+4%).

