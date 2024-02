Febbraio tragico: cinque donne uccise in 27 giorni

Il 2024 è macchiato di sangue: quello delle donne uccise per mano di chi ha o aveva con loro un legame affettivo o familiare. I femminicidi avvengono a un ritmo talmente sostenuto che i report settimanali del ministero dell'Interno finiscono non essere non aggiornati. Il Viminale attesta nel periodo 1° gennaio – 25 febbraio 2024, 51 omicidi con 17 vittime donne. Tra queste, 15 sono state uccise in ambito familiare o affettivo (6 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner). Oggi però è mercoledì 28 febbraio e nelle ultime 48 ore ci sono stati altri due delitti: quelli di Maria Ferreira e Sara Buratin.

La prima vittima già il 1° gennaio a Sant'Oreste (Roma). La 71enne Rosa D'Ascenzo è stata uccisa dal marito Giulio Camilli, di due anni più grande. L'ha portata in ospedale riferendo di una caduta accidentale dalle scale dopo un malore. Tutto finto: in realtà l'aveva colpita a morte con un utensile della cucina. Le ferite trovate dai medici sul corpo della donna e le tracce di sangue in casa l'hanno smentito.

Solo a febbraio le vittime sono state cinque. L'ultima è Sara Buratin, aveva 41 anni ed era mamma di una ragazzina di 15 anni. È stata accoltellata e abbandonata senza vita a terra, nel cortiletto della casa della madre a Bovolenta (Padova). I sospetti si sono indirizzati subito sul marito Alberto Pittarello, 39 anni. Pare che lei lo avesse lasciato. Dopo l'omicidio si sarebbe gettato con il suo furgoncino in un fiume, ma le ricerche sono ancora in corso. Se confermata, la storia di Sara sarebbe tristemente simile a quella di tante altre vittime. Una vita "normale" agli occhi degli estranei, ma poi si scava e neppure tanto a fondo emergono problemi di coppia, i litigi, la separazione.

La separazione stavano per sancirla in tribunale Maria Ferreira e Vittorio Pescaglini. Il giorno prima dell'udienza lei è stata uccisa. A toglierle la vita è stato lui, anche in questo caso con un coltello. L'ha bloccata mentre era in auto. La donna è scesa dal mezzo ma è rimasta lì accanto, non ha neppure spento le luci forse sperando in una discussione veloce. Invece lui l'ha colpita e l'ha lasciata in una pozza di sangue. Poi mentre i passanti chiamavano i soccorsi (inutili) si è consegnato ai carabinieri.

Febbraio è stato segnato anche dalla storia di Antonella Salamone. Lei è stata uccisa e i suoi resti bruciati nella villa di famiglia ad Altavilla (Palermo). Anche in questo caso è coinvolto il marito, Giovanni Barreca. Il contesto è però diverso. Non è quello dell'amore malato, dalle indagini e dalle stesse parole dell'uomo è emerso un delirio religioso. La donna è uccisa con due dei tre figli e tutti sarebbero stati sottoposti a esorcismi per liberarli da presenze demoniache. Ai "riti" oltre al marito avrebbero partecipato anche l'altra figlia di soli 17 anni e due complici.

A San Valentino, sono state uccise Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, rispettivamente madre e figlia. Le due donne sono state freddate nella loro casa di Cisterna di Latina a colpi di pistola da Cristian Sodano. Non erano però il vero bersaglio. Lui, finanziere di 26 anni, aveva avuto una relazione con Desiréè, figlia e sorella delle vittime. Lei era il vero bersaglio e si è salvata scappando da una finestra e chiedendo aiuto al gestore di un distributore di benzina. Anche Sodano dopo il duplice omicidio si è consegnato: ha chiamato prima uno zio e poi la polizia. Gli agenti lo hanno trovato alla finestra, li attendeva. La sua arma d'ordinanza, la stessa con cui ha compiuto la strage, era sul divano alle sue spalle.