Femminicidio è la parola dell'anno nel 2023

Un delitto ogni tre secondi fa del termine femminicidio la parola dell’anno nel 2023. Dopo 118 atroci crimini perpetrati in ambiente familiare contro le donne la Treccani ha scelto questo neologismo per rappresentare l’anno che sta per concludersi.

Le motivazioni

Dopo Giulia Cecchettin, Giulia Tramontano, Vanessa Ballan e tante altre donne uccise per mano di mariti e fidanzati l'Istituto della Enciclopedia Italiana non poteva fare altrimenti, visto che questo tipo di crimine si sta estendendo a macchia d’olio. Ha scelto questo neologismo come parola dell'anno nel 2023 nell'ambito della campagna di comunicazione #leparolevalgono volta a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua, per evidenziare "l'urgenza di porre l'attenzione sul fenomeno della violenza di genere, per stimolare la riflessione e promuovere un dibattito costruttivo intorno a un tema che è prima di tutto culturale: un'operazione pensata non solo per comprendere il mondo e la società che ci circondano, ma anche per contribuire a responsabilizzare e sensibilizzare ulteriormente lettori e lettrici su una tematica che inevitabilmente si è posizionata al centro dell'attualità".

Una decisione, ci tiene a precisare Valeria Della Valle direttrice scientifica insieme a Giuseppe Patota del Vocabolario Treccani, che non ha nulla a che fare con la "frequenza d'uso della parola 'femminicidio' in termini quantitativi, ma della sua rilevanza dal punto di vista socioculturale: quanto è presente nell'uso comune, in che misura ricorre nella stampa e nella saggistica? Purtroppo, nel 2023 la sua presenza si è fatta più rilevante, fino a configurarsi come una sorta di campanello d'allarme che segnala, sul piano linguistico, l'intensità della discriminazione di genere".

Femminicidio: origine e significato

Con il termine femminicidio, comparso nella nostra lingua nel 2001 e registrato nei Neologismi Treccani del 2008, si intende l'"uccisione diretta o provocata, eliminazione fisica di una donna in quanto tale, espressione di una cultura plurisecolare maschilista e patriarcale che, penetrata nel senso comune anche attraverso la lingua, ha impresso sulla concezione della donna il marchio di una presunta, e sempre infondata, inferiorità e subordinazione rispetto all'uomo", si legge nel vocabolario della lingua italiana Treccani.

La parola femminicidio ha cominciato ad avere una certa diffusione soprattutto di recente, a partire dal 2008 anche grazie al libro di Barbara Spinelli intitolato appunto "Femminicidio". Si tratta di una parola non indigena, spiega la Treccani: è un calco dell'inglese "feminicide", da confrontare con lo spagnolo "feminicidio", coniato dalla criminologa Diana Russel in un suo saggio e ripresa dall'antropologa messicana Marcela Lagarde in un suo scritto del 1993 per indicare i numerosissimi omicidi di donne ai confini tra Messico e Stati Uniti.