Allerta Fentanyl anche in Italia, la droga degli zombi entra legalmente nelle carceri

Non solo le droghe "classiche", a preoccupare in Italia è la diffusione del Fentanyl: un oppioide sintetico 80 volte più potente della morfina. Negli Stati Uniti la sua diffusione è già un'emergenza, ma adesso anche l'Europa è in allerta. Nelle scorse settimane un report dell'Europol ha evidenziato che i cartelli messicani, che inondano le strade statunitensi di Fentanyl, hanno accordi con la delinquenza europea per diffondere questa droga anche nel vecchio continente. Adesso a rilanciare l'allarme è stato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. E c'è un tassello in più: rischia di diffondersi nelle carceri anche per vie "legali". Vediamo perché.

"La novità assoluta di questi ultimi mesi è l'ingresso nel nostro territorio della droga più pericolosa e meno costosa: il Fentanyl", ha detto Nordio, nel corso della conferenza stampa sulla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2024 aggiungendo che "una dose minima di Fentanyl uccide".

Il Fentanyl con i suoi derivati è utilizzato sia in medicina sia in veterinaria (Carfentanyl) e proprio per le sue potenzialità la molecola è soggetta a controllo internazionale. Sono i derivati non farmaceutici altamente potenziati a essere sintetizzati illecitamente e venduti come "eroina sintetica" o mescolati con l'eroina. L'overdose comporta una depressione respiratoria, può anche subentrare una morte improvvisa per arresto cardiaco o grave reazione anafilattica. Bastano 2 mg di Fentanyl per uccidere un uomo.

"Allarma il fatto che il Fentanyl - spiega Nordio - rischia anche di entrare nelle carceri, attraverso applicazioni di cerotti che vengono anche prescritti per malati gravi ma magari poi può essere scambiato tra pazienti e altri detenuti".

Il Fentanyl rischia quindi di arrivare in modo del tutto lecito, per gli usi terapeutici, ma di essere poi utilizzato in tutt'altro modo. "Stiamo facendo - spiega il ministro - un monitoraggio anche della diffusione del Fentanyl nei penitenziari", ma è necessario che nelle carceri ci sia "l'antitodo" e che sia svolta una "periodicità nei controlli".