Il Fentanyl spaventa anche l'Italia: la mossa preventiva del governo

Prevenire è meglio che curare, proprio per questo il governo ha deciso di adottare un piano "molto articolato di prevenzione contro l'uso improprio del Fentanyl e degli altri oppioidi sintetici".

"Siamo fieri che l'Italia sia una delle primissime nazioni in Europa" a farlo, ha dichiarato la premier Giorgia Meloni riferendosi alla droga che negli Stati Uniti sta provocando la morte di moltissime persone. Che cos’è il Fentanyl e perché fa così tanta paura?

Fentanyl: cos’è e perché viene chiamata la "droga degli zombie"

Il Fentanyl è un analgesico molto potente utilizzato nella terapia del dolore ma può avere effetti devastanti se assunto per scopi diversi da quelli sanitari. Sono sufficienti appena 3 milligrammi della sostanza per uccidere una persona. La "droga degli zombie" è 50 volte più pericolosa dell'eroina. "È detta degli zombie, perché trasforma gli assuntori in mostri che camminano", ha chiosato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano durante la presentazione del Piano approvato l’11 marzo 2024 dal Consiglio dei ministri.

"È a basso costo, ne bastano 1 o 2 milligrammi per causare non una alterazione psico-fisica ma per causare la morte spesso per soffocamento". Negli Stati Uniti sta dilagando mentre in Europa sembra essere ancora poco diffusa, anche se iniziano ad arrivare i primi segnali di allarme.

Fentanyl, cresce l’allarme in Europa

Gli Stati Uniti stanno affrontando una vera e propria emergenza: nel 2022 i sequestri di Fentanyl hanno raggiunto livelli da record di circa 6 tonnellate in polvere e 59,6 milioni di compresse. I decessi stanno avendo un picco, con oltre 100mila morti nel 2022.

Il traffico di Fentanyl però sembra essere arrivato anche in Europa. "Ci sono segnali in Portogallo e in Gran Bretagna" ha dichiarato Mantovano, sottolineando che "in Italia non c’è una vera e propria emergenza ma non essendoci frontiere invalicabili è bene non trovarsi scoperti".

"In Italia c’è un interessamento della 'ndrangheta"

Nel nostro Paese c’è "un interessamento della 'ndrangheta, anche se stanno testando il mercato per verificare la convenienza del suo inserimento", ha dichiarato il sottosegretario. Poi ha ricordato il "caso isolato" di Piacenza che nel 2023 portò ad alcuni arresti "per intermediazione di approvvigionamenti di quantitativi di Fentanyl tra Cina e Usa, con 18 persone coinvolte: 100mila le dosi di Fentanyl intercettate nascoste tra le pagine di libri".

"La parola d'ordine del governo è prevenzione - ha detto la premier Giorgia Meloni -. Principio che ispira il nostro piano d'intervento per scongiurare la diffusione del Fentanyl sul territorio nazionale e sensibilizzare i cittadini, in particolare le giovani generazioni, sulla pericolosità della sostanza".

Il piano contro il Fentanyl: monitoraggio e controlli dei Nas

L’obiettivo del piano contro il Fentanyl, elaborato dal Dipartimento per le politiche antidroga con il supporto dei ministeri dell’Interno, della Salute e della Giustizia, è quello di "definire le attività di prevenzione per intercettare e impedire l’accesso e la diffusione illegale in Italia del Fentanyl e dei suoi analoghi o la sua diversione per usi non sanitari, nonché la gestione di una ipotetica emergenza".

In concreto ci sarà un rafforzamento del monitoraggio e più controlli da parte dei Nas, ha spiegato il ministro della Salute Orazio Schillaci precisando che si stanno "allertando regioni e farmacie a un'attenzione massima per evitare i furti".

Un altro tassello importante è la prevenzione, che passa anche da scuola e famiglia. Si prevede una formazione specifica per gli insegnanti, soprattutto per i neo assunti, ha spiegato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara mentre Mantovano ha chiamato in causa le famiglie ricordando il rischio di emulazione delle star. "Oggi i cattivi maestri sono ad esempio i rapper e non più gli apologeti del terrorismo. Su internet i loro testi sono facilmente rintracciabili e arrivano agli adolescenti senza filtri esaltando tale sostanza. Quindi le famiglie devono accrescere l'attenzione".

Le critiche

"L'ipocrisia del governo Meloni è il vero oppio del popolo italiano", ha commentato il segretario di +Europa, Riccardo Magi ricordando che lo scorso giugno l’esecutivo aveva invitato a una conferenza contro la droga i lobbisti Kevin Sabet e Luke Niforatos la cui organizzazione SAM è finanziata anche da case farmaceutiche come la Insys Therapeutics, nota per la distribuzione del Fentanyl. "Quindi da una parte fanno la faccia feroce contro il Fentanyl, dall'altra invitano i lobbisti noti per le loro posizioni contro la legalizzazione della cannabis, che però sono pagati da chi produce questa droga pesante".