Si moltiplicano i casi di droga zombi in Italia: "Così ci inondano di Fentanyl"

La diffusione del fentanyl, l'oppioide sintetico 80 volte più potente della morfina, preoccupa il governo italiano. L'esecutivo Meloni, sulla scia dell'emergenza sociale e politica negli Stati Uniti, dove si registrano oltre 100mila morti l'anno per l'uso del fentanyl, corre ai ripari.

L'impegno dell'Italia contro droghe sintetiche con Usa e al G7

"Oggi abbiamo fatto una prima verifica del lavoro svolto fino a oggi, come facciamo per i principali dossier", perché non si tratti di uno "spot iniziale" vanno fatte "verifiche in corso d'opera. La maggiore attenzione sta facendo emergere un fenomeno che in Italia non ha la consistenza e gli effetti devastanti che ha in altre parti del mondo, ma che comunque esiste anche da noi", ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, durante conferenza stampa sull'aggiornamento delle attività previste dal Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici a Palazzo Chigi, e ricordando i casi di Perugia, Piacenza e Gioia Tauro. Anche in Europa stanno suonando campanelli d'allarme. In un report dell'Europol è stato evidenziato come i cartelli messicani, che inondano le strade statunitensi di fentanyl, abbiano già accordi con la delinquenza europea per diffondere questa droga anche nel vecchio continente.

"L'impegno che il governo italiano sta mettendo sul tappeto si snoda su vari livelli, a cominciare da quello internazionale", dice ancora Mantovano passando la parola al ministro agli Affari esteri Antonio Tajani. "In perfetta sintonia con i nostri alleati internazionali, stiamo lavorando per contrastare l'uso delle droghe sintetiche: questa minaccia è stata al centro anche dei lavori del G7 a Capri. Abbiamo stabilito una collaborazione operativa contro la produzione e la diffusione", ha affermato il titolare della Farnesina, ricordando la collaborazione con "Mantovano e l'Interno", passa da un dialogo con gli Stati Uniti, dove il fenomeno Fentanyl è molto diffuso.

Per il governo italiano, che ha certamente una posizione proibizionista sull'uso delle droghe - leggere e non - è una priorità la lotta alla dipendenza dall'uso di stupefacenti. Tajani ha sottolineato quanto sia importante il lavoro svolto dalle comunità di recupero, anche per reinserire le persone nel mondo del lavoro.

Lo 'spaccio' del fentanyl sul dark web

Ma da dove arriva il fentanyl? Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha individuato chiaramente come facilmente si può reperire il potente oppioide sintetico. I rischi di diffusione del fentanyl si annidano soprattutto nei circuiti internazionali. "Da un monitoraggio del web" è emerso che l'oppioide viene 'spacciato' per lo più via internet, "soprattutto su siti cinesi, con recapito a mezzo poste e pagamento con criptovalute" per renderle "non tracciabili. Questo dovrebbe rendere tutti - genitori, donne, famiglie - più attenti, affinché gli adolescenti evitino di praticare questi siti, tenendo conto che questa diffusione può avvenire o con delle prescrizioni vere e proprie o come farmaci o con" operazioni "mascherate, abbiamo per esempio scoperte che dietro la dicitura 'China white' si cela il Fentanyl", ha spiegato Mantovano.

Sul caso, ha spiegato inoltre Mantovano, vigilano "anche i servizi segreti", impiegati soprattutto "sul monitoraggio" della Rete ma anche sui "flussi finanziari". La Procura nazionale antimafia, ha informato Mantovano, ha costituito un gruppo di lavoro composto da alcuni procuratori distrettuali per elaborare protocolli d'intervento. Sono state sensibilizzate tutte le procure, anche quelle ordinarie e c'è un'attenzione particolare verso quelle attività che non cadano sotto l'azione penale".

Tra gli obiettivi che si stanno perseguendo, c'è quello di "dotare gli agenti di polizia che agiscono in questi ambiti della sostanza antidoto, uno spray nasale, per far sì che quando un agente effettua un intervento che fa emergere il Fentanyl non siano colpiti". Si lavora poi anche sulle scuole: il ministro dell'Istruzione "ha sensibilizzato tutti gli istituti", ha spiegato ancora Mantovano.