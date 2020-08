Buon Ferragosto: frasi, messaggi, immagini da condividere per fare gli auguri

Da tempo ormai anche a Ferragosto è diventata abitudine scambiarsi messaggi di buon augurio. Mai come quest’anno, con l’epidemia di coronavirus che ha cambiato radicalmente le nostre vite, può essere un bel pensiero fare gli auguri in questo 15 agosto.

Che si tratti di un augurio per chi crede oppure di un semplice messaggio per intendere "ti penso", le alternative non mancano. Si può essere anche scherzosi e fare riferimento alle tradizionali abboffate di Ferragosto, tra grigliate e cocomero, oppure si può ironizzare sulle vacanze.

Buon Ferragosto 2020, gli auguri da inviare via WhatsApp o sms

Quest'anno c'è crisi anche di stelle cadenti. Troppi desideri. Hanno preferito restare ancorate in attesa di tempi migliori. Un caro saluto e buon Ferragosto

Un caro saluto e auguri di buon Ferragosto, con la speranza che le ferie durino il più a lungo possibile.

Il Ferragosto... che sia a mare o in montagna, che importa! Basta condividerlo con chi vuoi bene.

Non servono grandi cose per fare grande un giorno. Buon Ferragosto!

Buon Ferragosto… e speriamo che le ferie durino il più a lungo possibile

Gioia, serenità e spensieratezza: questo è il mio augurio per te. Buon Ferragosto

Per chi è in vacanza o è rimasto a casa, per chi è solo o in compagnia, per chi si annoia o si diverte, per chi lavora o si riposa… auguri di buon Ferragosto

Ferragosto in compagnia, vedrai che ti passa la malinconia

A chi è lontano

a chi non sa dove andare

a chi sorride al cielo

o si tuffa nel mare.

Auguri per un Ferragosto da ricordare!

Ferragosto 2020, citazioni e aforismi

Natale, Pasqua, ma anche Ferragosto sono degli spartiacque inesorabili per qualsiasi appuntamento o progetto. "Facciamo così, ci sentiamo dopo Ferragosto". Non vuol dire niente. Ma è rassicurante. Come dire: prima ci sgombriamo la mente da tutte le cose impegnative che fanno capo al Ferragosto e poi, a mente libera, finalmente possiamo sentirci. Giorgio Comaschi , Scusi, per Bologna?, 2005

, Scusi, per Bologna?, 2005 Sono a casa, solo. Da anni desideravo essere a casa solo a Ferragosto, ci sarà un perché. Passano i compleanni e io non cambio, sempre assediato da una miriade di perché. Solo a casa a Ferragosto per vedere com'è, per sottrarmi all'ovvio, ecco perché. Gioele Dix , Si vede che era destino, 2010

, Si vede che era destino, 2010 Tutto mi andava male quell'estate e, come venne Ferragosto, mi trovai a Roma senza amici, senza donne, senza parenti, solo. Alberto Moravia , Scherzi di Ferragosto, 1954

, Scherzi di Ferragosto, 1954 Soffice neve sopra i tetti, / uomini e donne avvolti in piumini, / ridenti bambini sui loro slittini. / Bello, / tutto bello... / Peccato che è Ferragosto! Flavio Oreglio , Poesie catartiche, 2003

, Poesie catartiche, 2003 Ama il prossimo tuo. A Ferragosto. Su un autobus pieno di gente. Senza aria condizionata. Prova! Enrico Vaime

" Cosa fai a Ferragosto?’" è la versione estiva di "Cosa fai a Capodanno?’" Diavolo , TwitterFerragosto è passato, siamo quasi a Natale. Anonimo

Cosa fai a Ferragosto?’" è la versione estiva di "Cosa fai a Capodanno?’" , TwitterFerragosto è passato, siamo quasi a Natale. Le grigliate di Ferragosto sono il principale motivo per cui i dinosauri si sono estinti. Anonimo

Meglio un pesce d'aprile che uno squalo di Ferragosto. Anonimo

Ferragosto, le gif più belle

Ferragosto, che cosa si festeggia il 15 agosto

Le origini della festa di Ferragosto risalgono addirittura alla Roma imperiale, quando si chiamava Feriae Augusti (ossia ‘il riposo di Augusto’). Tale festività indicava il periodo di riposo e di festeggiamenti che traeva origine dalla tradizione delle Consualia. Queste celebravano la fine dei lavori agricoli ed erano dedicate a Conso, dio della terra e della fertilità. La festività cadeva tipicamente il primo giorno di agosto e coincideva quindi con un periodo di riposo necessario dopo le fatiche delle settimane precedenti.

La Chiesa Cattolica spostò la festività al 15 agosto, facendola coincidere con l’Assunzione di Maria. In quella i cattolici festeggiano l’assunzione al cielo della madre di Cristo.

Il Ferragosto così come lo conosciamo noi (cioè come tradizionale periodo di ferie, gite fuori porta, mare e grigliate) risale invece al periodo del fascismo. A partire dal 1931 furono istituti i “Treni popolari speciali”, inizialmente solo di terza classe con biglietti a prezzi fortemente scontati, che offrivano la possibilità anche alle classe meno abbienti di raggiungere le tradizionali località balneari o montane oppure di visitare qualche città d’arte: erano i cosiddetti “Treni di Ferragosto”.