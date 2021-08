Falò, feste, fuochi d'artificio e bagni notturni: tutti i divieti di Ferragosto

Da un lato i divieti riguardanti falò, grigliate e fuochi d’artificio, emanati anche per contenere il rischio incendi in questa estate torrida; dall’altro quelli per feste e assembramenti, finalizzati a ridurre il più possibile il rischio di un aumento di contagi da coronavirus, soprattutto tra i più giovani e a poche settimane dalla ripartenza delle scuole.

È un Ferragosto di restrizioni, quello del 2021, anno in cui presidenti di Regione e sindaci hanno firmato una raffica di ordinanze preventive che spaziano appunto dal rischio incendi al rischio contagi e che spesso si intersecano. In Sicilia, in particolare, dove da settimane si lotta contro il caldo torrido e la devastazione dei roghi e dove l’impennata di contagi fa rischiare il ritorno in zona gialla, i provvedimenti restrittivi sono diversi: in tutta la regione torna obbligatoria la mascherina nei siti più visitati e in tutti i luoghi affollati su ordinanza del governatore Nello Musumeci, a Palermo, Catania e Agrigento spiagge chiuse per tutta la notte tra il 14 e il 15 per evitare falò e accampamenti e divieto di stazionamento nel Parco della Favorita e nella riserva di Monte Pellegrino: banditi picnic e grigliate.

Alle Eolie divieto di approdo e mascherine all'aperto

Alle isole Eolie entra in vigore sabato l'ordinanza locale che prevede l'uso delle mascherine nelle aree portuali di Lipari, Vulcano, Panarea e Stromboli dalle 7 alle 20.30 in occasione degli arrivi e delle partenze di aliscafi e navi e dei vaporetti che trasportano i turisti. A Panarea è stato introdotto il divieto di intrattenimento e della musica dal vivo negli esercizi pubblici all'aperto ed è fatto obbligo di indossare la mascherina in aree e spazi pubblici. E' inoltre previsto il divieto di scalo nell'isola alle unità navali adibite a trasporto passeggeri.

Divieto di accesso alle spiagge anche a Ponza e a San Felice Circeo, dove vige già l’obbligo di mascherine anche all’aperto, ed è vietato accendere fuochi e falò e sparare fuochi d’artificio su tutto il litorale laziale. Niente falò è feste neppure sul litorale campano, e a Positano è stato annullato per il secondo anno lo spettacolo dei fuochi d’artificio ritenuto uno dei più belli della Regione. Annullati anche alcuni eventi della tradizione in Umbria: a Norcia sospesa la processione con la Santissima Icone dalla basilica di San Gregorio a quella cattedrale.

In Riviera Romagnola, oltre alle cerimonie religiose, giro di vite all’alcol e alla movida fuori controllo: a Rimini locali chiusi all’una, restrizioni anche a Riccione.

Potenziati i controlli, il Viminale: “Massima attenzione sui green pass”

Ferragosto 2021 è anche il primo Ferragosto all’insegna del green pass, richiesto di regola (salvo altre disposizioni locali necessarie per contenere il contagio in situazioni straordinarie) per accedere a bar e ristoranti con tavoli al chiuso, a musei, teatri, cinema e altri luoghi.

Il Viminale nei giorni scorsi ha emanato una circolare diretta a tutti i prefetti chiedendo di potenziare i controlli proprio sulla validità delle certificazioni verdi, impegnando centinaia di uomini. Il ministero dell’Interno parla di “assoluta necessità che venga posta la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo di dette certificazioni, anche con specifico riferimento alle aree maggiormente interessate dalla presenza di attività sottoposte a verifica”.

In molte città italiane per la sera del 14 agosto e per il 15 sono previsti controlli a tappeto, sia nei luoghi tradizionalmente di maggiore assembramento sia nei locali e nelle zone della movida.