Ferrari ibrida da 320mila euro va a fuoco: il bolide da 830 cavalli completamente distrutto

Un bolide da 830 cavalli in fumo. Succede a Mestre, alle porte di Venezia, dove i vigili del fuoco sono intervenuti sulla rampa Rizzardi per spegnere un incendio divampato da una Ferrari 296 Gts di colore nero, una berlinetta sportiva spider ibrida il cui prezzo di listino parte da 320mila euro. Secondo quanto si è appreso, il conducente della spider era in viaggio verso le Dolomiti, dove avrebbe dovuto partecipare a una manifestazione sportiva, quando si è accorto che qualcosa nella sua auto non andava. Si è fermato immediatamente, ma nel frattempo le fiamme avevano già avvolto la vettura.

Per fortuna l'uomo è riuscito a scendere in tempo e non ha riportato ferite. L'auto però è stata completamente distrutta dal rogo. I pompieri, giunti sul posto con due automezzi, hanno spento l'incendio con la schiuma e messo in sicurezza l'area. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici del 115. La Ferrari 296 Gts è un'ibrida plug-in spinta da un doppio propulsore: il motore termico V6 garantisce una potenza di 663 cavalli, mentre il propulsore elettrico ne eroga altri 167. Una power unit in grado di spingere la sportiva made in Maranello da 0 a 100 in 2,9 secondi con una velocità massima di 330 km/h.

Auto termiche, ibride o elettriche: cosa dicono i numeri sugli incendi

Come abbiamo già spiegato in un altro articolo dedicato al tema, il luogo comune secondo cui le auto elettriche vanno più spesso a fuoco è in realtà del tutto infondato. I numeri dicono invece il contrario. Come ci ha spiegato Federico Bella, ordinario del Politecnico di Torino e tra i massimi esperti di tecnologie legate alle batterie in Italia, i dati delle assicurazioni nei paesi scandinavi o negli Stati Uniti d'America indicano "un rapporto di uno a cinquanta tra i roghi dei veicoli elettrici e termici". Va detto però che un problema con le auto ibride sembra esserci, come documentato da uno studio di AutoinsuranceEZ, compagnia americana che si occupa della comparazione delle offerte assicurative nel settore auto.

Secondo la ricerca, riferita al 2020, le vetture più a rischio sono proprio le ibride, con un rapporto di 3.474 incendi ogni 100.000 vendite, un valore più che doppio rispetto a quello delle vetture termiche, mentre le elettriche pure sembrano di gran lunga le auto più sicure sotto questo punto di vista.