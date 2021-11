Il party di Capodanno "no vax"

Manca poco più di un mese alla fine dell'anno e in tanti stanno facendo progetti per il Capodanno, compresi i "no vax". In queste ultime ore sta rimbalzando sui social e sulle chat di coloro che scelgono di seguire cure alternative e non scientifiche l'invito ad una festa di Capodanno "no vax", promossa dall'associazione Liberi si nasce.

Festa di Capodanno "no vax" a Lignano Sabbiadoro. L'invito sui social

L'appuntamento è per il 31 dicembre 2021 a Lignano Sabbiadoro. Tra i partecipanti al party "no vax" una lunga serie di medici radiati dall'albo professionale: Paolo Rossaro, medico di famiglia di Padova che ha tentato di curare un 35enne vicentino colpito dal tumore (poi deceduto) con vitamina C e integratori; Riccardo Szumski, medico di famiglia e sindaco di Santa Lucia di Piave (Treviso) apertamente no vax; Alessandro Da Lio auto-proclamatosi ministro dell'economia e delle finanze del governo provvisorio del TLT (Territorio Libero di Trieste); Mark Ulrich Pfister, consulente e ricercatore delle 5LG, le leggi biologiche teorizzate dal Dr. Hamer, noto esponente dell'anti-scienza anche lui radiato dall'albo per aver ideato e sostenuto l'utilità delle naturali contro il cancro.

Durante la serata è previsto uno spettacolo dal titolo "The Covid Show" tratto dall'omonimo libro di Andrea Tosatto, sottotitolato "Dalla pandemia alla ristrutturazione socio-economica globale", testo scritto con la prefazione della deputata no vax Sara Cunial.

E per finire in bellezza il brindisi di mezzanotte, accompagnato da un momento in cui "ci uniremo tutti per mandare i nostri intenti comuni all'Universo e lanciare una potentissima ondata di energia collettiva", si legge nel programma.