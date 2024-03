Festa del papà: frasi originali e immagini per fare gli auguri il 19 marzo

Festa del papà 2024: le frasi di auguri più belle e una galleria di immagini da inviare su WhatsApp o via social in un giorno speciale per tutti i papà, giovani o anziani, vicini e lontani. Sì, è vero: non dovremmo aspettare il 19 marzo per dire ai nostri genitori quanto sono importanti per noi, sappiamo anche però che non è sempre facile esternare i propri sentimenti nella routine di tutti i giorni. Ed ecco che il 19 marzo può essere una buona occasione per mostrare il proprio affetto ai propri papà, anche a quelli meno inclini ai sentimentalismi. Abbiamo preparato per voi una lista di citazioni e frasi, da quelle più formali a quelle più scherzose, per cercare di darvi una mano.

Festa del papà: le frasi di auguri

"Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno". (Fëdor Dostoevskij)

"Tutti i miei amici sono preoccupati di diventare come il loro padre. Io sono preoccupato di non diventarlo". (Dan Zevin)

"Credo che ciò che diventiamo dipende da quello che i nostri padri ci insegnano in momenti strani, quando in realtà non stanno cercando di insegnarci. Noi siamo formati da questi piccoli frammenti di saggezza". (Umberto Eco)

"Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli". (Friedrich Schiller)

"Non è difficile diventare padre. Essere un padre: questo è difficile" (Wilhelm Busch)

"Era un padre. Questo è quello che fa un padre. Allevia il peso di coloro che ama" (George Saunders)

"Quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre". (Gabriel Garcia Marquez).

Fin qui abbiamo riportato alcune citazioni celebri. Se preferite qualche frase più classica (o ironica) potete dare un'occhiata in basso:

Buona festa del papà. Con l’augurio che tu possa guidarmi lungo il mio cammino ancora per tanti anni.

Spero un giorno di essere un genitore speciale come tu lo sei stato per me. Buona festa del papà.

Nessuno è più ricco di me che ho un papà come te! Buona festa del papà.

Essere tuo figlio è una fortuna e un privilegio. Buona festa del papà.

Ho visto il mondo attraverso i tuoi occhi, ho vissuto le emozioni attraverso il tuo cuore, ho imparato ad amare camminandoti accanto. Grazie, papà.

Papà, mi hai insegnato tutto quello che so. Sfortunatamente, non mi hai insegnato tutto quello che sai.

Le immagini per augurare una buona festa del papà

Chiudiamo con una galleria di immagini che potete scaricare sul vostro smartphone e inviare via WhatsApp o social. Se siete di poche parole potrebbe essere la soluzione che fa per voi.

In basso altre due immagini create con l'intelligenza artificiale.

Buon 19 marzo a tutti i papà dalla redazione di Today.