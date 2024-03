Festa della donna: frasi originali e immagini per fare gli auguri l'8 marzo

Festa della donna 2024: le frasi di auguri e le immagini da inviare su WhatsApp (o via social) nel giorno in cui si celebra la figura femminile. L'8 marzo, diciamolo subito, non è una semplice festa, ma un'occasione per ricordare le conquiste fatte dalle donne nella strada verso l'emancipazione. E per riflettere su ciò che ancora oggi manca per arrivare una parità effettiva tra i sessi. Per questo, dice qualcuno, sarebbe più corretto chiamarla la "Giornata internazionale della donna".

Era il 1908 quando negli Stati Uniti venne celebrato il primo Women's Day su indicazione del congresso dell'Internazionale socialista, mentre nel nostro Paese la festa si celebra dal 1922. Come tutti sanno il simbolo di questa giornata è la mimosa: in Italia questo fiore fu scelto nel 1946 perché economico e reperibile su tutto il territorio nazionale.

Festa della donna: le frasi per augurare un buon 8 marzo

Se la mimosa non si può consegnare materialmente abbiamo pensato che magari potrà tornarvi utile qualche frase (o qualche immagine) da inviare alle vostre compagne, amiche o conoscenti.

Non perdete tempo prezioso nel volerle capire. Ma godete più che potete della fortuna di poterle amare. Auguri a tutte le donne.

"Essere donna è terribilmente difficile, perché consiste soprattutto nell'avere a che fare con gli uomini". Konrad Lorenz

"Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza". Rita Levi-Montalcini.

"Nessuno è di fronte alle donne più arrogante, aggressivo e sdegnoso di un uomo poco sicuro della propria virilità". Simone De Beauvoir.

"Se gli uomini fossero belli ed intelligenti, si chiamerebbero donne". Audrey Hepburn.

"Non sarò libera finché una donna sarà prigioniera, anche se le sue catene sono diverse dalle mie". Audre Lorde.

"Le donne sono una vite su cui gira tutto". Lev Tolstoj.

"Essere donna è così affascinante. E’ un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non annoia mai". Oriana Fallaci.

"Mi ci è voluto molto tempo per trovare la mia voce. Ora che ce l'ho, non rimarrò in silenzio". Madeleine Albright.

"Che cosa sarebbe l’umanità senza la donna? Sarebbe scarsa, signore... terribilmente scarsa". Mark Twain.

"Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina: essi brillano ancora del vero fuoco di Prometeo, sono i libri, le arti, le accademie, che mostrano, contengono e nutrono il mondo". William Shakespeare.

"Qualsiasi cosa facciano le donne devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzate la metà. Per fortuna non è una cosa difficile!".

"Quelle come me sono quelle che, nell'autunno della tua vita, rimpiangerai per tutto ciò che avrebbero potuto darti e che tu non hai voluto". Alda Merini.

"Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne". Alda Merini.

"La donna è come una bustina di tè, non si può dire quanto è forte fino a che non la si mette nell'acqua bollente". Eleanor Roosvelt.

L'8 marzo è la tua festa. Non serve sorprenderti solo oggi con un fiore. Ci sono tante cose nella vita che ci rendono felici, forti, a volte anche migliori, e tutte portano il tuo nome.

Auguri a voi che in ogni momento riuscite a sopportarci, a voi che ogni giorno date prova di forza e coraggio inimitabili, a voi che sempre avete lottato e sempre lotterete per il rispetto che vi dobbiamo. Auguri ancora a tutte voi, complicate e meravigliose.

Festa della donna 2024: le immagini da inviare su WhatsApp o via social

In basso trovate alcune immagini per augurare alle donne un buon 8 marzo.

Ecco altre due immagini da inviare su WhatsApp per la festa della donna.

Buon 8 marzo a tutte le donne dalla redazione di Today.