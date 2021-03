Festa della Donna: le frasi più belle per gli auguri da inviare su WhatsApp e Facebook

Ecco le frasi, famose e sorprendenti, classiche o originali, per gli auguri dell'8 marzo da inviare su WhatsApp, Facebook, Instagram in occasione di una giornata davvero speciale

Oggi è la Festa della Donna. Ecco le frasi, famose e sorprendenti, classiche oppure originali, da condividere per gli auguri dell'8 marzo, e da inviare su WhatsApp, Facebook, Instagram. Buon 8 marzo!

- Ci sono donne che sanno compiere ciò che non ha completato Dio. Ti auguro, gioie, dignità e stima vicino a uomini degni di rispetto.

- Era il 1946 e l'Unione Donne Italiane cercava un fiore che potesse celebrare la loro festa. Scelsero la mimosa! Io ho scelto te. Auguri Amore.

- Sei donna. Non hai bisogno di nessun giorno per ricordartelo. Ieri eri un esile germoglio, oggi sei una imponente quercia e quel vento che un tempo ti faceva tremare, ora ti fa meno paura.

- La festa della donna sei tu quando ami e sei ricambiata. Quando fai un piccolo gesto e vieni apprezzata. Quando doni il tanto o il poco che hai e ti senti appagata. In ogni giorno, in ogni momento che vuoi, è la festa della donna, è la festa dell'amore, è la festa della vita.

- Non serve sorprenderti solo oggi con un fiore, voglio farlo ogni giorno, ma con l'amore.

- Ci sono tante cose nella vita che ci rendono felici, forti, a volte anche migliori e uno di questo porta un nome donna, il tuo.

- Donna. Come il sole che sorge e illumina il mondo. Tu come una poesia, sei l'eleganza, la bellezza, il fascino, la vita, l'amore, che fa tremare il cuore.

- Auguri a voi che in ogni momento riuscite a sopportarci, a voi che ogni giorno date prova di forza e coraggio inimitabili, a voi che sempre avete lottato e sempre lotterete per il rispetto che vi dobbiamo. Auguri ancora a tutte voi, complicate e meravigliose.

Festa della donna 2021, le citazioni più belle

Se proprio un pensiero personale non arriva ad essere dedica per la donna nel giorno della sua festa, in soccorso arrivano citazioni famosi che hanno trasformato in parola i sentimenti più sinceri per le donne.

- Il mondo sarebbe un posto di merda senza le donne. La donna è poesia. La donna è amore. La donna è vita. Ringraziale, coglione! (Charles Bukowski)

- Una bella donna non è colei di cui si lodano le gambe o le braccia, ma quella il cui aspetto complessivo è di tale bellezza da togliere la possibilità di ammirare le singole parti. (Seneca)

- Le donne sono una vite su cui gira tutto (Lev Tolstoj)

- La donna è come una bustina di tè, non si può dire quanto è forte fino a che non la si mette nell’acqua bollente (Eleanor Roosvelt)

- Quelle come me sono quelle che, nell’autunno della tua vita, rimpiangerai per tutto ciò che avrebbero potuto darti e che tu non hai voluto (Alda Merini)

- “Non essere giù perché la tua donna ti ha lasciato: ne troverai un'altra e ti lascerà anche quella” - Charles Bukowski

- “Essere donna è terribilmente difficile, perché consiste soprattutto nell'avere a che fare con gli uomini” - Konrad Lorenz

- “A qualunque donna piacerebbe essere fedele. Difficile è trovare un uomo a cui esserlo” - Marlene Dietrich

Festa della donna 2021, gli auguri delle donne per le donne

- Perché ognuna di noi ha la sua storia, perché ognuna di noi può nascondere una lacrima dietro ad un sorriso e dire: "va tutto bene". Perché ognuna di noi sa sempre e comunque come rialzarsi e reinventare la propria vita. Perché ognuna di noi è unica nel suo genere. Auguri donne meravigliose.

- Non abbassare mai la testa donna, in qualunque luogo, momento nel quale ti trovi, fai vedere la tua forza, la tua grinta, il tuo coraggio. Tu sei donna, quella delle mille emozioni.

- Per l'8 marzo lasciate le mimose sulle piante e regalateci ogni giorno rispetto e amore che non appassiscono mai. La grandezza sta nella semplicità.

- Se sei triste, metti un po’ più di rossetto e vai all’attacco. Gli uomini odiano le donne che piangono (Coco Chanel)

- Quando Dio creò la donna volle fare un dono all'uomo. Siamo un dono speciale ogni giorno della nostra esistenza, siamo donne da amare ogni giorno della nostra vita. Auguri a tutte le donne che siano trattate sempre come un dono di amore di gioia e di speranza.