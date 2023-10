Perché la festa delle forze armate è stata annullata

È stato annullato a Roma per "motivi di sicurezza" l'evento che era previsto al Circo Massimo il prossimo sabato 4 novembre in occasione della festa delle forze armate. Nei giorni scorsi il ministro della difesa Guido Crosetto aveva già ipotizzato questa eventualità. Le celebrazioni istituzionali come quella all'altare della patria e la parata a Cagliari invece si svolgeranno. La giornata dell'unità nazionale e delle forze armate fu istituita per commemorare la fine della prima guerra mondiale, con l'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti (vicino Padova) firmato il 3 novembre 1918, che sancì la resa dell'impero austro-ungarico all'Italia, evento bellico che permise al nostro Paese l'annessione di Trento e Trieste.

Il dispositivo di sicurezza prevede l'intensificazione dei controlli nei porti e nei valichi di frontiera, soprattutto dopo l'attentato a Bruxelles e l'accoltellamento mortale di un docente al grido di "Allah Akbar" in Francia. L'obiettivo del governo è quello di intercettare chi presenta profili ad alto rischio o abbia precedenti specifici. "Non bisogna dare spazio a qualche pazzo che vuole fare qualcosa di significativo", ha detto il ministro della difesa. "Non c'è da essere allarmati, ma neanche da abbassare la guardia. Quindi attenzione ma nessuna preoccupazione imminente", ha affermato il ministro degli esteri Antonio Tajani.

Ad oggi "non abbiamo segnali di attentati possibili nel nostro Paese. Questo non significa che non si debba alzare la guardia e non aumentare la vigilanza, soprattutto nei luoghi frequentati dai nostri concittadini di religione ebraica - ha aggiunto Tajani a margine del consiglio affari esteri in Lussemburgo -. Stiamo lavorando per garantire la sicurezza all'interno del territorio nazionale. È stato deciso di sospendere Schengen al confine tra Italia e Slovenia, proprio perché sappiamo che magari nei Balcani i trafficanti di esseri umani sono gli stessi che trafficano in armi, quindi non possiamo permetterci di correre rischi di ingressi di persone armate, che possano compiere attentati nel nostro Paese. Così come stiamo vigilando sul fatto che possa esserci qualche folle che si radicalizza da solo, via Internet", ha concluso il ministro.

