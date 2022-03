Festa del papà 2022: le migliori frasi di auguri

Il 19 marzo è la festa del papà: quale occasione migliore per scrivergli una lettera, mandargli un biglietto o anche solo un messaggino su WhatsApp con una frase che possa esprimere tutto il nostro affetto?

Molte persone sono alla ricerca di idee in questi giorni per trovare le parole giuste da dedicare al proprio genitore, vediamo qualche esempio che può aiutare tra aforismi per stupire, frasi divertenti per ridere (e in questo momento ce n'è davvero bisogno) e dolci per commuovere.

Aforismi e frasi famose

Cosa devo a mio padre? Tutto.

(Henry Van Dyke)

Un padre è meglio di cento insegnanti.

(George Herbert)

Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me.

(Jim Valvano)

"A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note"

(Markus Zusak)

"Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà"

(Anne Geddes)

"Credo che ciò che diventiamo dipende da quello che i nostri padri ci insegnano in momenti strani, quando in realtà non stanno cercando di insegnarci. Noi siamo formati da questi piccoli frammenti di saggezza"

(Umberto Eco)

"Papà: il primo eroe di un figlio, il primo amore di una figlia"

(John Walter Bratton)

"I papà sono uomini comuni trasformati dall'amore in eroi, avventurieri, narratori e cantanti"

(Pam Brown)

Frasi divertenti

"Papà, mi hai insegnato tutto quello che so. Sfortunatamente, non mi hai insegnato tutto quello che sai".

"Non esiste nessun regalo che possa valere quanto tu vali per me. Ecco perché ho pensato di non fartelo. Non offenderti!"

"Auguri al mio papà, un grand'uomo che ha raggiunto un traguardo che io non riuscirò mai ad eguagliare: la pensione"

"Tanti auguri al papà migliore del mondo… Che poi è anche l’unico che ho"

"Sei sempre stato perfetto papà: o almeno, questo è quello che dice la nonna! Buona festa del papà"

"Papà, sei il mio genitore preferito, ma se lo dici alla mamma negherò tutto… e tu sai a chi crederà!"

"Papà, non dimenticherò mai quanto eri imbarazzato mentre mi spiegavi la storia delle api e dei fiori. Ma il tuo imbarazzo non era neanche la metà di quello che provavo io nel correggerti! Buona festa del papà"

Frasi dolci

"Sei un amore che non tradisce né delude. Un porto sicuro, una mano di conforto. Sei un padre straordinario, ti voglio bene"

"Nessuno è più ricco di me che ho un papà come te! Buona festa del papà"

"Ho visto il mondo attraverso i tuoi occhi, ho vissuto le emozioni attraverso il tuo cuore, ho imparato ad amare camminandoti accanto. Grazie, papà"

"Caro papà, sei sempre nel mio cuore, basta pensare a tutto ciò che hai fatto per me perché io sia felice"

"Auguri speciali al papà più buono, bello dolce e divertente del mondo"

"Sei il mio supereroe preferito. Auguri per la tua festa, papà!"

"Caro papà, il mio amore per te è infinito, come il cielo e le stelle"