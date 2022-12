Perché la Fifa ha detto "no" al messaggio di Zelensky in finale

Non ci sarà nessun intervento di Zelensky prima dell’attesissima finale dei mondiali di calcio in Qatar. La Fifa ha negato al presidente ucraino la possibilità di lanciare un messaggio per la pace prima della finalissima di Coppa del Mondo in programma domenica 18 dicembre 2022.

Zelensky aveva chiesto di apparire in collegamento video ai tifosi nello stadio in Qatar, ma la Fifa ha respinto la richiesta confermando così la propria volontà di tenere la politica fuori da questi mondiali di calcio. Lo ha già fatto vietando ai giocatori di indossare la fascia arcobaleno al braccio come gesto di solidarietà verso la comunità Lgbtq, discriminata e perseguita in Qatar. "Ognuno è libero di esprimere le proprie convinzioni, in modo rispettoso, ma quando si tratta del campo di gioco bisogna proteggere il calcio", ha dichiarato il presidente della Fifa, Gianni Infantino.

"Pensavamo che la Fifa volesse usare la sua piattaforma per il bene comune", ha spiegato una fonte alla Cnn specificando che i colloqui tra l'Ucraina e l'organo di governo dello sport sono ancora in corso. Zelensky sta cercando in tutti i modi di raccogliere il sostegno del mondo e lo sta facendo attraverso collegamenti video e interviste (ricordiamo quella con il famoso conduttore tv americano David Letterman).