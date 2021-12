Come Figliuolo ci organizza il Natale

Scatta oggi l'obbligo vaccinale per alcune categorie professionali, quelle del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, polizia locale e penitenziaria, agenti dei servizi segreti, personale scolastico e personale amministrativo della sanità. Sempre a partire da oggi partiranno le vaccinazioni per i bambini nella fascia di età 5-11 anni. Questo il piano anti Covid per le festività organizzato dal commissario Figliuolo, per farci trascorrere il Natale in sicurezza.

"Siamo pronti a immunizzare casa per casa, fino a Natale abbiamo la disponibilità di 500 mila dosi al giorno", ha dichiarato il commissario anti Covid. Il suo obiettivo da qui al 26 dicembre è quello di vaccinare 500 mila persone al giorno nei feriali, 300-350 mila nei festivi.

Sulla campagna vaccinale per i bambini il commissario è ottimista. Grazie all'aiuto dei pediatri di libera scelta, persone di fiducia e di riferimento per le famiglie, e a diverse iniziative locali di informazione nei confronti dei genitori, si avranno buoni risultati. Per vaccinare i bambini nella fascia di età 5-11 anni sono già pronte 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino Pfizer. "Si tratta della prima tranche per iniziare subito a vaccinare, che verrà poi integrata da gennaio in avanti".

Figliuolo riassume poi con orgoglio i risultati della campagna vaccinale: "Più di 102 milioni di somministrazioni, con oltre l`85% della popolazione over 12 ad oggi completamente vaccinata. Percentuale che sale a oltre il 90% contando chi ha ricevuto almeno una dose e i guariti. Da un lato abbiamo protetto la stragrande maggioranza delle persone - consentendo al tempo stesso un forte calo dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi rispetto a quanto accadde lo scorso anno nello stesso periodo - mentre dall'altro abbiamo facilitato la ripresa della vita economica e sociale".