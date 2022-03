Fine emergenza Covid: parla Draghi, la diretta

Dopo il Consiglio dei ministri previsto per oggi 17 marzo 2022 alle ore 15,30, il Premier Mario Draghi e il Ministro della salute Roberto Speranza presentano tutte le nuove regole sul Covid. Mascherine, Green pass, vaccini, Dad e tutto quello che riguarda la vita di fronte alla pandemia da Covid, verrà spiegato qui di seguito a partire dalle ore 16.

Fine emergenza Covid: tutte le novità da aprile 2022

Fino al 30 aprile 2022, mascherine obbligatorie in tutti i luoghi al chiuso

L'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 per determinate categorie.

Super Green Pass per ristoranti al chiuso, palestre e discoteche

Tornano le gite scolastiche

A parte le case private, dove ognuno è libero di comportarsi come meglio crede, resta l’obbligo della mascherina al chiuso. Sui mezzi di trasporto pubblico quali aerei, treni, pullman e i "mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale" e per il "trasporto scolastico". Inoltre, l'obbligo resta per "l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici". Mascherina anche negli spettacoli che prevedono il pubblico al chiuso: sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi". Mascherine anche nelle sale da ballo e nelle discoteche, salvo il momento in cui si balla.

Resta l’obbligo vaccinale per “il personale scolastico, il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori". Stesa cosa vale per il personale delle università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musica. Ma anche gli istituti tecnici superiori e il personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

Resta ancora una differenza fra chi avrà il Green Pass rafforzato e chi no. Perché sono chi avrà fatto il vaccino o sarà guarito dal Covid, potrà entrare nei ristoranti al chiuso, nelle piscine, nei centri natatori, palestre, centri benessere o comunque gli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. Super green pass anche per convegni. E ancora "centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso". Chi invece non sarà obbligato a servirsene, saranno gli utenti degli alberghi o comunque di quelle strutture con un numero di persone chiuso e registrato.

Tornano le gite scolastiche. Infatti il Governo adesso prevede la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, comprese anche la manifestazioni sportive.