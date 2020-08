Flavio Briatore ricoverato: "Ho una prostatite, non so se sono positivo al Coronavirus"

“Ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo” al coronavirus. Queste le parole di Flavio Briatore al Corriere della Sera, dopo che ieri si era diffusa la notizia del suo ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano con sintomi da polmonite. “Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato”, ha detto l’imprenditore.

“Quindi non è ricoverato per il Covid-19?”, chiede la giornalista Candida Morvillo. Briatore risponde: “Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo”. Poi aggiunge: "Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna...

L’imprenditore dice di sentirsi “bene, molto”, ma quando la giornalista gli chiede della polmonite, Briatore chiude la telefonata scusandosi perché in quel momento sono entrati nella sua stanza due dottori.

“Riemerge con un WhatsApp un’ora dopo. Scrive che è sotto flebo: non può più parlare. Alla domanda se abbia l’esito del tampone, risponde solo che sta bene. Quanto alla polmonite, la voce, quando ha chiamato, era la solita, la sua: sonora, ironica, non quella di uno che ha difficoltà respiratorie”, scrive Morvillo.

Il giallo del ricovero di Briatore, Santanché: "Coronavirus? Chi lo dice?"

In serata l’amica Daniela Santanché aveva detto a “In Onda” di essere stata autorizzata da lui a parlare della sua salute e di poter dire che Briatore era stato ricoverato per una “recidiva di prostatite”. Al giornalista Davide Parenzo che ha commentato: “Però è risultato anche positivo al coronavirus”, Santanché ha replicato: “Questo lo dice lei” perché “ad oggi, sugli esiti del tampone, io che sono una delle sue migliori amiche, non ho evidenze in tal senso. Se vuoi avete parlato con qualcuno che vi ha detto che l’esito del tampone è positivo, mi date una notizia”.

Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele di Milano

Ieri lo staff del Billionaire aveva diffuso un comunicato nel quale si specificava che le condizioni dell’imprenditore erano “assolutamente stabili e buone” e ricostruendo un po’ la catena degli eventi: “Domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza, si è recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L’imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico”.