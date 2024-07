Il flop epocale del liceo del Made in Italy: perché rischia addirittura di non partire

Voluto, fortemente voluto dal primo governo a trazione "sovranista" della storia italiana. Molto meno invece dai futuri studenti che ne hanno disertato in massa le iscrizioni e messo di fatto a rischio il suo stesso avvio per l'anno scolastico 2024/ 2025. Parliamo del nuovo "Liceo del Made in Italy". Doveva essere il fiore all'occhiello nel "nuovo corso" della politica meloniana, si è rivelato l'ennesimo cavallo di Troia per un ministero dell'Istruzione sempre più al centro delle polemiche.

Appena 375 iscritti: il problema del requisito per la formazione minima delle classi

Il primo problema è ovviamente quello degli iscritti: sono appena 375 in tutta Italia, un numero davvero esiguo. Complessivamente gli studenti del nuovo percorso formativo rappresentano solo lo 0,08% del totale degli iscritti alle superiori. In totale, i licei a indirizzo Made in Italy attivi nell'anno scolastico 2024/25 sono 92. Le regioni che ne hanno attivato di più sono state la Sicilia, il Lazio e la Lombardia, ma in molte altre questi licei si contano sulle dita di una mano e in Campania non ne è stato attivato nemmeno uno.

Nel dettaglio, 17 saranno attivati in Sicilia, 12 in Lombardia e nel Lazio, 9 in Puglia, 8 nelle Marche e in Calabria, 6 in Abruzzo, 5 in Toscana, 3 in Liguria, Piemonte e Veneto, 2 in Molise e 1 in Basilicata, Emilia–Romagna, Sardegna e Umbria.

E, ironia della sorte, a complicare l'avvio del nuovo liceo, c'è un'altra legge varata dall'allora centrodestra berlusconiano. Il problema nasce infatti dal lontano 2009 quando, grazie alla riforma Gelmini vengono alzati i numeri minimi e massimi degli studenti per formare una classe. Si assiste così alla formazione di quelle che i più critici chiamano "classi pollaio": un buon escamotage per risparmiare sul personale docente e tagliare alla scuola qualcosa come 8 miliardi di euro, secondo stime della Cgil. Il tutto ovviamente a scapito della didattica.

Requisiti che complicano le cose anche per il nuovo liceo. Per la secondaria di secondo grado, e conseguentemente anche per il liceo del Made in Italy, il numero minimo di studenti è infatti di 27. Un parametro proibitivo dati i numeri delle iscrizioni. Si rischiano di avere quindi classi deserte e il progetto rischia di arenarsi sul nascere. Se ne sono accorti anche alcuni deputati leghisti che hanno provato a correre ai ripari.

L'emendamento ispirato al "Decreto Caivano": così la Lega ha provato a scongiurare il fallimento annunciato

Sì, perché il flop rimane una brutta gatta da pelare per una maggioranza che aveva fatto, di questo liceo, una vera e propria bandiera del suo operato. E se nei mesi scorsi si era parlato di una deroga che avrebbe permesso la formazione di classi anche con meno di venti persone, la discussione è poi caduta nel nulla.

Per superare l'impasse la Lega ha quindi proposto un emendamento ispirato al cosiddetto "Decreto Caivano" che permette di derogare al numero di alunni per classe in determinate aree geografiche e condizioni particolari, ovviamente senza maggiori aggravi per la finanza pubblica.

Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano però anche questo tentativo sembra essere saltato. Del resto richiamare un decreto emergenziale in una situazione di ordinaria amministrazione sembrava troppo anche alla deputata della Lega Giorgia Latini che proponeva di applicare questa deroga in tutte le scuole.

Rimane quindi l'ìmpasse e la ricerca spasmodica di una soluzione, a meno di due mesi di quello che, da mesi, si annuncia come un vero e proprio disastro annunciato.