Flurona, il primo caso in Israele: di cosa si tratta

I medici israeliani hanno individuato il primo caso di quello che è stata ribattezzata ''flurona'', ossia il contagio simultaneo di coronavirus ed influenza. Una donna incinta e prossima al parto, è risultata positiva sia al Covid-19, sia all’influenza stagionale.

La donna in gravidanza non era vaccinata contro nessuno dei due virus. Secondo la stampa israeliana, la doppia positività è stata rilevata durante delle analisi all'ospedale Beilinson di Petach Tikva, nel centro di Israele. Secondo il nosocomio, la giovane starebbe bene e dovrebbe essere dimessa dall'ospedale nelle prossime ore.

Israele, contagi triplicati in una settimana

Intanto anche in Israele i contagi da coronavirus continuano a crescere. Il bollettino del ministero della Salute segnala 3.947 nuovi casi accertati ieri su 135.885 test effettuati. È il dato giornaliero più preoccupante degli ultimi tre mesi, sottolinea Ynet. Mercoledì della settimana scorsa, ricorda il Times of Israel, erano stati confermati 1.418 casi.

Sale l'indice R: è a 1,62, ben al di sopra della 'soglia rossa' (1). I pazienti Covid in ospedale sono 151, 94 dei quali con sintomi gravi. E secondo il ministero, riporta ancora Ynet, non è vaccinato contro il Covid-19 il 78,7% delle persone con sintomi gravi. Dall'inizio della pandemia Israele ha segnalato 8.243 decessi per complicanze legate al coronavirus.