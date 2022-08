Focolai di poliomielite a New York, Israele e Uk. L'oms: "Vaccinarsi"

L'Oms fa risuonare il campanello di allarme sulla crescita di casi di poliomielite nel mondo. La malattia mortale, che in passato ha colpito decine di migliaia di bambini ogni anno, si sta diffondendo a Londra, a New York e Gerusalemme per la prima volta dopo decenni. Il virus rilevato a New York è geneticamente legato a quelli in Israele e Regno Unito, stando a quanto riferisce l'Oms, avvertendo che i recenti casi nel mondo rappresentano "un campanello d'allarme per tutti".

Da qui, l'appello a vaccinarsi per eradicare il virus a livello globale. "Tutti coloro che non sono vaccinati, o i cui figli hanno saltato le vaccinazioni programmate, dovrebbero effettuare la vaccinazione il prima possibile. I vaccini contro la poliomielite si sono dimostrati molto efficaci e sicuri", ha affermato il direttore dell'Oms Europa, Hans Kluge, facendo il punto sulle emergenze di salute pubblica nella regione europea e sugli interventi da mettere in campo nei prossimi mesi.

Nonostante l'elevata copertura vaccinale antipolio complessiva, ha sottolineato Kluge, "il poliovirus ha trovato la sua strada verso individui suscettibili nelle comunità poco vaccinate". "I vaccini contro la poliomielite si sono dimostrati molto efficaci e molto sicuri", ha ricordato Kluge.