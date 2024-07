Per la Tav arrivano altri 700 milioni di euro, 24 milioni per (studiare) il ponte sullo Stretto

La Commissione europea ha selezionato 134 progetti nel settore dei trasporti che riceveranno oltre 7 miliardi di euro in sovvenzioni e per la maggior parte si tratta di progetti ferroviari in linea con gli "obiettivi climatici". Tra i progetti sovvenzionati i collegamenti con Moldavia e Ucraina, la grande ferrovia del baltico e il tunnel sottomarino più lungo del mondo tra Danimarca e Germania, ma anche il ponte sullo stretto di Messina e il completamento della Tav Torino-Lione.

Se i fondi per completare il mega tunnel in Val Susa era annunciati, il finanziamento per il ponte sullo stretto di Messina rivela come i tempi siano più lunghi rispetto alle attese di Matteo Salvini che voleva aprire i cantieri già questa estate. Nel progetto sovvenzionato i fondi sono allocati ancora per gli studi di progettazione. Era stata lo stessa Commissaria uscente per i trasporti, Adina Valean, a chiarire come l'Ue attenda che l'Italia riveda l'agenda delle principali reti di trasporto considerandola "obsoleta", promettendo solo il 50 per cento dei finanziamenti richiesti.. "Senza i risultati degli studi preparatori, non si possono fare ipotesi su un potenziale contributo dell'UE alle attività di costruzione del ponte pianificato"

"Solo la parte ferroviaria del ponte di Messina sarebbe ammissibile al cofinanziamento dell'UE" Adina Valean, Commissaria per i trasporti

I sette progetti italiani di trasporto finanziati dall'Ue

Tra i progetti sovvenzionati con oltre un milione di euro c'è quello coordinato da Trenitalia Tper Scarl che prevede l'installazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario in Emilia Romagna per "aumentare capacità, efficienza e interoperabilità del traffico ferroviario".

Quasi 70 milioni di euro sono stati accordati a Rete Ferroviaria Italiana per la costruzione dell'accesso dall'Italia alla galleria di Base del Brennero tramite il tunnel di Scalares. Sempre Rete Ferroviaria Italiana avrà a disposizione fondi per un milione di euro per potenziare l'hub multimodale per i passeggeri nel nodo urbano di Bologna.

Oltre 4 milioni di euro sono stati accordati per lo sviluppo di un parcheggio per camion sicuro e protetto a Latisana, Udine. Il coordinatore del progetto è Truck Parking Network Italy Srl e l'importo servirà a sviluppare una nuova area di parcheggio sicura e protetta sull'autostrada verso la Slovenia con la creazione di 301 parcheggi a Ronchis e relative strutture per gli autisti.

Quasi 6 milioni di euro sovvenzioneranno gli studi per il Nuovo Polo multimodale di Napoli Garibaldi-Porta Est coordinati da FS Sistemi Urbani S.r.l. per la riconversione di un ex scalo ferroviario in una stazione ferroviaria regionale sotterranea, un terminal bus e un parcheggio.

Trenitalia Spa potrà contare su 8.135.000 euro per accelerare l'implementazione di un sistema di controllo che consentirà a 70 convogli ad alta velocità di circolare anche in Francia.

La Commissione Ue ha inoltre ribadito il finanziamento per la progettazione esecutiva dell'infrastruttura ferroviaria del ponte sullo Stretto di Messina stanziando 24,7 milioni di euro a beneficio della Stretto di Messina Spa. I fondi serviranno a completare la progettazione tecnica del ponte.

A questi sette progetti italiani, ne vanno aggiunti altri 3 transfrontalieri che riguardano anche l'Italia. In particolare 14,8 milioni di euro serviranno per sviluppare un sistema integrato marittimo tra Spagna, Svezia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Slovenia e appunto Italia.

11,8 milioni di euro consentiranno alla società ferroviaria francese Sncf di adeguare i sistemi di trasporto di 7 treni ad alta velocità e 43 convogli regionali per viaggiare tra Francia, Italia e Lussemburgo.

Infine il più sostanzioso - in termini di finanziamenti - tra tutti i progetti: i 700 milioni di euro che l'Unione Europea ha destinato alla società che sta costruendo la Tav Torino-Lione per completare i 57 chilometri del tunnel di base transfrontaliero di Mont-Cenis, l'attraversamento della Valle di Susa, il tunnel di interconnessione tra Susa e Bussoleno (circa 2 km) e i collegamenti alle linee ferroviarie esistenti in Italia e Francia.