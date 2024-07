Il formaggio ritirato dal mercato per rischio listeria

Con una triplice segnalazione sul proprio sito, il ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di alcuni lotti del formaggio Monte Veronese Dop, in vendita in diversi supermercati italiani. Come specificato negli avvisi, la causa del richiamo è il rischio microbiologico per "probabile contaminazione da listeria monocytogenes".

Formaggio richiamato per rischio listeria: i lotti

Il primo avviso, pubblicato il 12 luglio, riguarda la confezione da 250 grammi di formaggio Monte Veronese Dop, prodotto dallo stabilimento Latterie Vicentine di Vedelago (Treviso), con lotto di produzione 55Q24 e data di scadenza 22/09/2024.

Il secondo, datato 15 luglio, riguarda confezione da 2,3 kg, col prodotto "Formaggio Monte Veronese latte intero Dop 1/4 di forma Atm" con lotto di produzione L012452126 con scadenza al 19/08/2024.

Nello stesso giorno è arrivato anche il terzo richiamo, per il medesimo prodotto ma in merito alla confezione da 4,7 kg, con L022462126 e scadenza sempre il prossimo 19 agosto.

In tutti e tre gli avvisi, il consiglio è quello di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita in cui è stato acquistato.

Listeria, che cos'è e quali sono i rischi

Listeria Monocytogenes è il batterio responsabile della tossinfezione alimentare denominata Listeriosi. È molto diffuso nell’ambiente e la sua caratteristica è quella di essere molto resistente. La principale via di trasmissione per l’uomo è quella alimentare. Bambini e adulti sani possono essere occasionalmente infettati, ma raramente sviluppano una malattia grave a differenza di soggetti debilitati, immunodepressi e nelle donne in gravidanza in cui la malattia è più grave.

Generalmente la malattia causata da listeria, si presenta come gastroenterite nel giro di poche ore dall'ingestione del cibo contaminato. In alcuni rari casi può portare all'insorgenza di meningiti, encefaliti e setticemie. Il batterio può facilmente contaminare gli alimenti di origine animale con elevato grado di lavorazione come affettati, macinati, porzionati, i prodotti di salumeria, i piatti cotti a base di carne, i formaggi a pasta molle e i prodotti affumicati.