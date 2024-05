Formaggio vegano sfiora la vittoria in un concorso di latticini: la squalifica improvvisa fa discutere

Semi di zucca, fagioli di Lima, semi di canapa, grasso di cocco e burro di cacao: sono gli ingredienti del "Climax Blue", il formaggio vegano prodotto dalla Climax Foods di Berkeley, California, che ha sfiorato la vittoria al Good Food Awards, un prestigioso concorso che premia prodotti artigianali per il gusto quanto per la produzione responsabile. Il formaggio vegano, di tipo erborinato, era arrivato tra i finalisti riuscendo evidentemente a mimetizzarsi e anzi a distinguersi tra numerosi suoi "colleghi" a base animale.

La sua ascesa, forse imprevista, ha scatenato però un dibattito tra gli altri finalisti sull'opportunità di far gareggiare con i formaggi un prodotto che per definizione, ingredienti e metodi di produzione tecnicamente non lo è.

La squalifica improvvisa e la rivelazione del Ceo: "Pressioni dai concorrenti"

La Good Food Foundation, che supervisiona l'assegnazione dei premi, ha proposto di selezionare un co-vincitore, nel caso in cui il Climax avesse vinto ma, senza una spiegazione, il prodotto Climax Blue è stato improvvisamente rimosso dalla lista dei finalisti dal sito web.

La squalifica ha aperto un vero e proprio caso del quale si è interessato, tra gli altri, il Washington Post. Dopo aver chiesto spiegazioni agli organizzatori del concorso senza ricevere risposta, la testata ha intervistato il ceo della società Climax Foods, che tra l'altro rifornisce il ristorante di cucina vegetale tre stelle Michelin "Eleven Madison Park" di New York. "È venuto fuori che Climax non era solo un finalista, ma il candidato al primo premio", ha rivelato il ceo Oliver Zahn. Una notizia "riservata che è stata rivelata in una mail inviata dalla fondazione a Climax a gennaio", ha spiegato Zahn. Il quale, sui motivi della squalifica, ha pochi dubbi: le pressioni degli altri partecipanti.

In termini di attenzione mediatica e "legittimità" alimentare, se così si può dire, il formaggio vegano Climax Blue segna sicuramente un punto di svolta nel dibattito che ruota attorno a tradizione, sostenibilità e definizioni forse troppo strette.