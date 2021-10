Sequestrato il sito web di Forza Nuova

Il sito internet di Forza Nuova risulta attualmente irraggiungibile. Il motivo è ben chiaro a chiunque provi ad accedere all'indirizzo online: il portale è stato sottoposto a sequestro su disposizione della Procura di Roma.

Sequestrato il sito di Forza Nuova

Il provvedimento è scattato nell'ambito dell'inchiesta dei pm capitolini sul corteo dei no Green pass di sabato scorso. Gli inquirenti procedono per il reato di istigazione a delinquere aggravato dall'utilizzo di strumenti informatici o telematici.

Meloni: "Scontri utili al Governo"

"Perché nessuno li ha fermati? Perché ancora una volta il ministero dell'Interno era così impreparato? Anche questo fa arrabbiare parecchio, perché i disordini guarda caso sono stati utilissimi al governo e a demonizzare chi contesta il green pass". Lo ha detto Giorgia Meloni ibn un video su Facebook. "L'Italia però ci è già passata, in anni molto bui della sua storia e proprio per questo le autorità dovrebbero stare molto attente a non prestare il fianco al sospetto che le piazze vengano 'gestite' con una qualche strategia politica". "Perché in tutta questa vicenda una strategia sembra esserci: criminalizzare chi contesta il governo, e chi è contrario al green pass è fascista, anche se è un autonomo stalinista dei centri sociali (così magari le persone per bene desistono dal manifestare). E criminalizzare l'unica opposizione al governo: Fdi, guarda caso, è diventato un pericoloso partito fascista, proprio mentre diventa il primo partito italiano e rischia di vincere le elezioni a Roma".