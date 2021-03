L’infermiera stesa vicino al bambino positivo al Covid, la foto simbolo che sta commuovendo il web

L'immagine in origine era stata scattata da un medico all’ospedale pediatrico, per rassicurare proprio la mamma, anche lei positiva al Coronavirus, come il piccolo. Poi è stata diffusa da un giornalista, ed ha fatto il giro del web, commuovendo il popolo della rete

Quanta potenza in un singolo istante catturato da una macchina fotografica, in cui si vede un’infermiera completamente bardata dai dispositivi di protezione anti-Covid, stesa su un letto d’ospedale, a fianco di un bambino, con l’intento di colmare l’assenza della madre. Nella mano sinistra l’infermiera tiene il ciuccio, mentre con la desta carezza il fianco del piccolo di 7 mesi che, malato e positivo al Coronavirus, è stato separato dal genitore. Ma il vuoto lasciato dall’assenza di quella figura materna, così disperatamente richiesta da ogni bimbo, è colmata, almeno in parte, dall’umanità e la professionalità di quell’infermiera che, poco prima, aveva detto alla mamma del piccolo: “Stia tranquilla signora, di suo figlio ce ne occupiamo noi, lei non si deve preoccupare”.

La foto in origine era stata scattata da un medico all’ospedale dei bambini Salesi di Ancona, per rassicurare proprio la mamma, anch’ella positiva al Coronavirus. Ma poi quella stessa foto è stata pubblicata e divulgata dal giornalista del Resto del Carlino di Ancona Pier Francesco Curzi e oggi sta facendo il giro del web, commuovendo il popolo social. E’ un’immagine potente capace da sola di raccontare un pezzo di storia, un anno e mezzo fatto di tanta sofferenza, e per questo anche di tanto bisogno di umanità. La ricerca di contatto umano, per la tenerezza di quel braccio proteso verso il piccolo, mentre con l’altro si cerca il gioco. Ma anche la sofferenza, per la distanza imposta da quegli scafandri, resi obbligatori dove ogni gesto deve essere calibrato per impedire qualsiasi forma di contagio. E’ bello sapere che si possa contare su una foto per alleviare le paure di chi non può sopportare la lontananza da chi si ama. E’ rassicurante sapere che può anche aiutare a riflettere sul grande lavoro di tutti gli operatori sanitari in prima linea contro la pandemia che sta provando la nostra umanità.