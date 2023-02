Foto nudo su Facebook, il prete si prende una pausa dalla parrocchia

Don Vincenzo Prato, parroco di Vasanello, piccolo comune della provincia di Viterbo, nel Lazio, si prende una pausa di riflessione dopo la foto di nudo integrale che nei giorni scorsi è apparsa sul suo profilo Facebook. Come riporta ViterboToday, un amministratore parrocchiale gestirà le varie attività della parrocchia. La decisione è stata presa dalla curia di Civita Castellana in accordo con lo stesso don Vincenzo per permettere non solo al sacerdote ma a tutta la comunità di Vasanello di ritrovare la serenità perduta. La comunicazione è arrivata direttamente dal vescovo Marco Salvi al termine della messa di questa mattina che lui stesso ha celebrato nella chiesa di Santa Maria Assunta.

Cos'era successo: la foto su Facebook

La foto dello scandalo è apparsa lunedì scorso sul profilo Facebook di don Vincenzo nella sezione "Storie". È stata rimossa dopo qualche minuto, ma tanto è bastato per farla diventare virale sui social network e far finire il sacerdote nell'occhio del ciclone.

Il parroco ha poi pubblicato un messaggio: "Chiedo scusa a tutti, mi è stato hackerato il profilo. Ora provvedo con le autorità preposte. Sono mortificato e profondamente addolorato". L'intero profilo è poi scomparso da Facebook.