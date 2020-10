Coronavirus, guarito a 95 anni l'ex ministro Francesco Merloni

L'imprenditore ed ex ministro ai Lavori pubblici Francesco Merloni, fondatore della Ariston Thermo Group, è risultato negativo al tampone per il coronavirus. Il 95enne di Fabriano, in provincia di Ancona, si era ammalato al rientro da una vacanza nella casa di famiglia in Sardegna. Positivi anche altri familiari che erano con lui. Il 27 agosto, il ricovero all'ospedale Torrette di Ancona, in via precauzionale, data l'età e la persistente febbre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, guarito Francesco Merloni

Merloni è stato costretto a trascorrere il suo 95esimo compleanno, il 17 settembre, nella sua stanza d'ospedale al Torrette di , tornando a casa soltanto dieci giorni dopo, ma con il tampone ancora positivo. Oggi è arrivata la notizia attesa da circa due mesi: la conferma dell'avvenuta negativizzazione con il doppio test. Le sue condizioni erano apparse preoccupanti a causa di un principio di polmonite, così i sanitari hanno deciso di sottoporlo alla terapia del plasma raccolto tra coloro che erano già stati colpiti dal Covid.