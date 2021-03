La rosa, una donna misteriosa e i cuoricini: la storia del falso profilo Facebook del neo commissario Figliuolo

Dopo il "giallo" sul suo presunto profilo Facebook, da questa mattina è scomparso dalle pagine del social di Mark Zuckerberg l'account fake attribuito nelle scorse ore al neo commissario straordinario all'emergenza covid, il generale dell'Esercito Francesco Paolo Figliuolo. La pagina era visibile fino a ieri sera ma ora risulta irraggiungibile perché è stata rimossa. Il profilo in questione era finito al centro dell'ironia della rete, poiché presentava elementi che hanno fatto subito pensare a una pagina fake: nella parte alta un fotomontaggio, con il generale in primo piano e un cerchio con una donna, una rosa rossa e alcuni cuori rossi.

Tutti elementi che poco si addicono al profilo integerrimo del militare scelto da Mario Draghi per succedere a Domenico Arcuri. Tutto falso: con ogni probabilità si tratta di un furto di identità. Tra i pochi dati presenti c'erano altre inesattezze, tra cui quella relativa alla data di nascita (15 aprile), mentre il generale è nato l'11 luglio 1961. Poi una data fake che parla di un matrimonio celebrato l'8 aprile del 2018. Anche la donna ritratta nella foto con i cuoricini non è la moglie del commissario Figliuolo. Si chiama Tracy James, ed è stata proprio lei a chiedere come mai la sua foto sia finita lì.

Insomma, tutto falso e profilo rimosso. Oggi il nuovo commissario straordinario all'emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo ha incontrato il neo capo della Protezione civile Fabrizio Curcio per fare una prima analisi della situazione anche il relazione al piano vaccini. "Metterò tutto me stesso e tutto l’impegno possibile per fronteggiare questa pandemia. Lavorerò per la nostra patria e i nostri connazionali. La nomina è stata un fulmine a ciel sereno. Per me è una grande attestazione", ha detto il generale neo commissario all'Adnkronos.

Francesco Paolo Figliuolo: chi è il nuovo commissario per l'emergenza Covid-19

Francesco Paolo Figliuolo è nato a Potenza, vive a Torino con la moglie Enza ed ha due figli: Salvatore e Federico. Appassionato di lettura e sport, pratica nuoto e sci di cui è istruttore militare. Ha ricoperto l’incarico di Capo ufficio generale del capo di Stato maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è comandante logistico dell’Esercito. È stato comandante dal 2004 al 2005 del contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF, oltre che dal 2014 al 2016 comandante delle forze Nato in Kosovo (settembre 2014-agosto 2015), nella stessa area di crisi balcanica che lo aveva già visto impegnato agli inizi degli anni 2000, quale comandante della task force "Istrice" a Goradzevac e, precedentemente, nel 1999, nell’ambito dell’organizzazione logistica del Comando Nato-Sfor a Sarajevo. Figliuolo è stato insignito di numerose onorificenze. Tra le più significative la decorazione di Cavaliere dell’Ordine militare d’Italia, la Croce d’Oro ed una Croce d’Argento al ,erito dell’Esercito e Nato Meritorius Service Medal.