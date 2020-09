Il giornalista che accusa Beppe Grillo di averlo aggredito

"Stamani intorno alle 10 sulla spiaggia di Bibbona ho incontrato Beppe Grillo in uno stabilimento balneare. Ero nella zona per realizzare un servizio per Dritto e Rovescio trasmissione di Rete4 condotta da Paolo Del Debbio": lo fa sapere in un comunicato il giornalista televisivo Francesco Selvi. "Dopo essermi qualificato ho fatto alcune domande di politica al signor Grillo con il cellulare acceso. Grillo prima ha cercato di portarmi via il cellulare poi dopo avermi spruzzato addosso del liquido igienizzante mi ha spinto con forza facendomi cadere indietro da una scala che collega lo stabilimento alla spiaggia". Selvi poi si è fatto curare al pronto soccorso dell'ospedale e ha avuto "5 giorni di prognosi per un trauma distorsivo al ginocchio".

