Francesco Totti, la guardia di finanza a casa dell’ex capitano della Roma

Nei giorni scorsi le fiamme gialle hanno bussato a casa di Francesco Totti, l’ex capitano della Roma. Al campione giallorosso è stato notificato un atto di verifica fiscale, questo però non vuol dire che Totti abbia evaso il fisco. Si tratta di un accertamento fiscale di prassi, che ogni anno la guardia di finanza svolge oltre che nei confronti delle imprese anche verso i professionisti, come avvocati o notai, ma anche nei confronti di artisti e sportivi.

A quanto si apprende all’ex calciatore è stato notificato un invito per una prossima attività amministrativa di natura fiscale che verrà aperta nei prossimi giorni. In poche parole gli verranno richiesti dei documenti per passare al setaccio il suo stato fiscale. Il controllo servirà per verificare la regolarità dei pagamenti ricevuti, delle numerose sponsorizzazioni e delle tasse pagate.

Sulla base di queste carte inizierà la verifica vera e propria. Non si tratta dunque di un atto di accusa ma di un controllo di natura amministrativa. Solo nei prossimi mesi si saprà qualcosa di più.

