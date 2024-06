Giallo sull'emissione del francobollo dedicato al fascista Italo Foschi

Mentre in tutta Italia si celebra Giacomo Matteotti la Consulta filatelica decide di dedicare un francobollo ad Italo Foschi, militante e simbolo del partito fascista. Sulla sua emissione c'è un vero e proprio giallo, ma andiamo per ordine: chi era Italo Foschi? Considerato responsabile di atti di estrema violenza verso gli oppositori politici, fu l’organizzatore dello squadrismo a Roma. Fu fedele a Mussolini fino alla Repubblica di Salò, quando l’Italia subiva gli eccidi delle brigate nere e delle SS naziste. È noto anche per essersi congratulato con Amerigo Dumini e averlo definito eroe per l'assassinio di Matteotti.

Le proteste

"Il francobollo dedicato a Italo Foschi, militante fascista e squadrista, è un offesa a Giacomo Matteotti, tuona l’Anci di Cervia definendolo "un fatto molto grave".

"Una scelta sbagliata, di cattivo gusto e con un tempismo raccapricciante, che non a caso sta sollevando proteste da più parti", scrive il Codacons unendosi al coro di voci che ne stanno chiedendo il ritiro. In particolare l’associazione dei consumatori chiede "a Poste Italiane e al Mimit di ritirare con effetto immediato dal commercio il francobollo in questione, provvedendo alla distruzione delle copie già diffuse sul territorio".

Il Pd chiede verifica iter emissione

Per il Pd il solo ritiro non basta. In un’interrogazione al ministro delle Imprese e del Made in Italy, sottoscritta da tutto il Partito democratico, la deputata Laura Boldrini ha chiesto al ministro Urso non solo "se intende procedere con immediata sollecitudine alla revoca dell’emissione del francobollo che omaggia il gerarca fascista Italo Foschi, colpevole di numerosi crimini di guerra e perfino di collaborazione nella persecuzione degli ebrei", ma anche "se non ritenga necessario avviare tutte le procedure di verifica dell’iter relativo all’istruttoria dell’emissione filatelica del fascista Foschi alla luce del denunciato mancato coinvolgimento della Consulta, così come pubblicamente riferito da un suo componente. Inoltre chiediamo al ministro Urso se intenda revocare il suo rifiuto espresso verso la proposta di un francobollo celebrativo della Liberazione di Roma dall’occupazione nazifascista".