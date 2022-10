Il nubifragio che non si è trasformato in tragedia "per puro caso"

Avere paura della pioggia. Vivere con l'ansia dell'allerta maltempo. Davanti a un meteo che sempre più spesso ci pone davanti a fenomeni violenti e improvvisi sono moltissimi gli italiani che, di fatto, vivono in un pericolo. Secondo i dati Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale del 2021), complessivamente il 93,9% dei comuni italiani (7.423) è a rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera. Otto milioni gli italiani "in pericolo". Due esempi recenti danno la misura di quanto accade. Dodici persone sono morte nell'alluvione del 15 e 16 settembre nelle Marche (e le ricerche dell'unica dispersa, Brunella Chiù, sono ancora in corso); un mese dopo, tra il 13 e il 14 ottobre, la zona di Trapani è finita sott'acqua con cittadini messi in salvo dalle forze dell'ordine. Episodi estremi certamente, ma sempre più frequenti. L'Anbi (Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue) lancia l'allarme: "In Sicilia solo il caso ha evitato una nuova tragedia idrogeologica".

Tragedia sfiorata a Trapani

Nelle scorse settimane, nel Trapanese la forte pioggia ha provocato l'esondazione del fiume Verderame. Il fango ha allagato la frazione di Salinagrande. I carabinieri, che erano in zona per verificare la situazione, sono intervenuti aiutando gli abitanti a mettersi in salvo. E' stata necessario evacuare 20 ragazzini extracomunitari ospiti del Cara di Salinagrande. A Misiliscemi una coppia di anziani è stata soccorsa dalla Protezione civile. Anche diverse scuole si sono allagate, con alunni e personale bloccati negli edifici.

"Solo il caso - dicono dall'Anbi - ha voluto che i nubifragi abbiano colpito la provincia di Trapani, dove solo l'1,2% degli abitanti vive in zone soggette a medio-alto rischio di allagamento e lo 0,8% in zone ad elevato o molto elevato rischio di frane. Ben diverse sarebbero state le conseguenze, se l’evento estremo si fosse abbattuto sulle province di Palermo (dove il medio-alto rischio idraulico interessa il 9,3% della popolazione ed il rischio frane tocca il 2,8% degli abitanti) o Messina, dove il medio-alto pericolo idrogeologico coinvolge il 9,7% degli abitanti, di cui il 2,4% è a rischio di frane".

Su Trapani in sole due ore sono caduti 80 millimetri di pioggia, "quando, non di rado, in un intero anno ne cadono a malapena 300. Seppur spalmate nell’arco di 48 ore, quantità di pioggia, superiori ai 50 millimetri si sono registrate, negli stessi giorni, anche in altre località siciliane, quali Cesarò (82,4 millimetri), Caronia (65,4), Sciacca (51,2 ), Salemi (51), confermando l’Isola fra i territori più 'umidi' di una Italia 'idricamente rovesciata'”, dicono da Anbi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Regione Siciliana ha già dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per i danni provocati dal maltempo a settembre e ottobre. Il provvedimento interessa non solo il Trapanese ma anche le altre province dove il maltempo ha causato danni nelle ultime settimane. Lo stato di crisi serve per velocizzare gli interventi della Protezione civile e dell'Autorità di bacino per la messa in sicurezza".

"Mettere in sicurezza territorio e popolazione"

Dall'Anbi l'appello al nuovo Governo per mettere in sicurezza il territorio. "Tali dati – dice Francesco Vincenzi, presidente Anbi – evidenziano, da un lato, la necessità di aumentare la resilienza delle comunità attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture, capaci di trattenere le ondate di piena, dall’altro, di provvedere celermente all’approvazione della legge contro l’eccessivo consumo di suolo, che giace da anni nei meandri parlamentari". (Elaborazione grafica Ispra)

Nel rapporto su "Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio" (edizione 2021) l'Ispra certifica che quasi il 94% (93,9%) dei comuni italiani è a rischio dissesto e soggetto a erosione costiera e oltre 8 milioni di persone abitano nelle aree ad alta pericolosità. Ben 1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane e 6,8 milioni di abitanti a rischio alluvioni.

Dieci Regioni/Province autonome (Valle D'Aosta, PA Trento, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria) hanno il 100% di comuni interessati da aree a pericolosità da frana P3-P4, idraulica media e/o erosione costiera; a queste si aggiungono Abruzzo, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Puglia, Sardegna, Piemonte, Campania con una percentuale di comuni interessati maggiore del 90%. In termini di superficie, le aree classificate a pericolosità da frana elevata e molto elevata (P3-P4) o a pericolosità idraulica media rappresentano il 18,4% del territorio nazionale.

(Elaborazione grafica Ispra)

Ci sono due fattori che si sovrappongono. Da un lato c'è la naturale propensione del territorio al dissesto, per le sue caratteristiche meteo-climatiche, topografiche, morfologiche e geologiche. Dall'altro c'è l’incremento delle aree urbanizzate. Sempre più costruzioni sono state realizzate a partire dal secondo dopoguerra, "spesso in assenza di una corretta pianificazione territoriale". Questo ha portato a un considerevole aumento degli elementi esposti a rischio, "ovvero di beni e persone presenti in aree soggette a pericolosità per frane e alluvioni. Le superfici artificiali sono passate infatti dal 2,7% negli anni ‘50 al 7,11% del 2020 e nel contempo l’abbandono delle aree rurali montane e collinari ha determinato un mancato presidio e manutenzione del territorio". I cambiamenti climatici in atto stanno inoltre determinando un aumento della frequenza degli eventi pluviometrici intensi e, come conseguenza, un aumento della frequenza delle frane superficiali, delle colate detritiche e delle piene rapide e improvvise (flash floods).

(Elaborazione grafica Ispra)

Le regioni con i valori più elevati di popolazione che vive nelle aree a rischio frane e alluvioni sono Emilia Romagna (quasi 3 milioni di abitanti a rischio), Toscana (oltre 1 milione), Campania (oltre 580 mila), Veneto (quasi 575 mila), Lombardia (oltre 475 mila), e Liguria (oltre 366 mila).

Su un totale di oltre 14 milioni di edifici, quelli ubicati in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata superano i 565 mila (3,9%), mentre poco più di 1,5 milioni (10,7%) ricadono in aree inondabili nello scenario medio. Gli aggregati strutturali a rischio frane oltrepassano invece i 740 mila (4%). Le industrie e i servizi ubicati in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata sono oltre 84 mila con 220 mila addetti esposti a rischio, mentre quelli esposti al pericolo di inondazione, sempre nello scenario medio, superano i 640 mila (13,4%).

Degli oltre 213 mila beni architettonici, monumentali e archeologici, quelli potenzialmente soggetti a fenomeni franosi sono oltre 12 mila nelle aree a pericolosità elevata; raggiungono complessivamente le 38.000 unità se si considerano anche quelli ubicati in aree a minore pericolosità. I beni culturali a rischio alluvioni, poco meno di 34 mila nello scenario a pericolosità media, arrivano a quasi 50 mila in quello a scarsa probabilità di accadimento (eventi estremi). "Per la salvaguardia dei beni culturali - sottolineano da Ispra - è importante valutare anche lo scenario meno probabile, tenuto conto che, in caso di evento, i danni prodotti al patrimonio culturale sarebbero inestimabili e irreversibili".

(Elaborazione grafica Ispra)

Cosa fare quindi per evitare nuove tragedie? Come suggeriscono dall'Ispra, per le aree già edificate sono necessari "interventi strutturali e non strutturali" che vanno dalle opere di ingegneria per il consolidamento dei pendii instabili e la difesa dalle alluvioni, alle delocalizzazioni, alle reti di monitoraggio.

Per le aree non ancora edificate è fondamentale che i nuovi edifici sorgano in aree sicure. La savaguardia di cose e persone passa da una corretta pianificazione territoriale "mediante l’applicazione di vincoli e regolamentazione d’uso del territorio (PAI), che costituisce l'azione più efficace di riduzione del rischio nel medio-lungo termine".