"La Franzoni la capisco": la tazza per la Festa della mamma che scatena la polemica

"Un po’ la Franzoni la capisco". E nella didascalia dell’immagine su Instagram: "Mamma tvukdb". Tradotto: "Mamma ti voglio un casino di bene". A pochi giorni dalla Festa della mamma, la tazza che fa riferimento al delitto di Cogne ha scatenato la polemica sul web. Perché al costo di 25 euro, gli ideatori e coniugi baresi di "Piattini Davanguardia", una pagina Instagram che mette in vendita "ceramiche, risate e disagio, dipinte a mano", hanno pensato di proporre un'idea per un regalo da fare proprio in occasione della Festa della mamma. È la classica mug bianca con scritta, ma il riferimento ad Annamaria Franzoni, la mamma di Cogne condannata per l'omicidio del figlioletto Samuele Lorenzi morto il 30 gennaio 2002 a soli due anni, non risulta comprensibile ai più, neanche volendo fare un buon esercizio di ironia.

I due artigiani solitamente propongono tazze con frasi che strappano un sorriso per l’ironia che le caratterizza e i giochi di parole originali. "Disagio e biscotti", si legge su un tazza. "Stasera pop corn e governi che cadono", scrivono su un’altra. Questa volta però la loro ironia non è stata apprezzata.

"Vi seguo da sempre con grande entusiasmo ma questa proprio no. Terribile", scrive una dei 74mila follower sotto il post con cui si sponsorizza la tazza. "Dopo questa non ho nessuna intenzione di seguirvi oltre - aggiunge un altro utente -, fuori luogo e oltremodo irrispettoso per un bambino che ha perso la vita. Vi dovreste solo vergognare". Un'altra utente si chiede: "Ma come si fa a fare dell’ironia in questo modo? E uno dovrebbe comodamente bere il latte al mattino in questa tazza?".

Commenti ai quali, senza tirarsi indietro, ha risposto la stessa Annagina Totaro, di Piattini Davanguardia, che aveva già affrontato una valanga di critiche lo scorso anno quando la stessa tazza era già in commercio. Oltre a quella tazza, sul sito è infatti in vendita anche la coppia di tazze “Rosa” e “Olindo”. E anche su questi prodotti gli utenti si dividono.

"Qui nessuno sta scherzando su una tragedia - scrive in un commento l'artigiana - tanto meno sta facendo ironia. Si tratta di una riflessione, punto. Accettare un atteggiamento non un’azione. Avere una crisi d’ira nei confronti di un figlio è lecito così come tante mamme si sono trovate nella situazione di aver pensato "lo uccido!". Noi un po’ la Franzoni la capiamo ma non giustifichiamo ciò che ha fatto. Qui nessuno vuole incitare nessuno a uccidere esseri umani. Amen". Alla risposta dell'artigiana sono seguite altre polemiche anche dei clienti più affezionati: "Qui, la toppa è peggio del buco", si legge. Ma Piattini Davanguardia ha ribattuto: "Nessuno sta semplificando la situazione, si tratta semplicemente di un pensiero condivisibile o meno, tutto qua. Nessuno vi costringerò a condividerlo".