Auguri di buon anno: le frasi più belle da inviare ad amici e parenti per il 2023

È tempo di auguri. Il 2023 è appena iniziato e come succede a ogni Capodanno inviare una frase carina ad amici e parenti, almeno a quelli più cari, è quasi un obbligo. Il messaggio più inflazionato lo conosciamo tutti: "Buone feste e felice anno nuovo". Ma se avete voglia di scrivere qualcosa di diverso siamo qui per aiutarvi.

In questo breve articolo passeremo in rassegna diversi tipi di frasi, da quelle più formali a quelle condite da un pizzico di ironia, fino alle citazioni. Vediamo dunque qualche esempio di messaggio da inviare ai nostri cari su WhatsApp, per sms o via social.