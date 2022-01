Auguri Befana! Buona Epifania 2022: frasi, immagini e gif divertenti per WhatsApp e sms

L'Epifania è ormai alle porte e, anche se purtroppo - come dice il proverbio - tutte le feste si porta via, è comunque un ultimo giorno di festeggiamenti in cui ritrovarsi con parenti e amici e scambiarsi gli ultimi auguri.

A proposito, cosa scrivere per augurare buona Epifania? La cosa migliore è mettersi subito nei panni della persona che riceverà il messaggio (biglietto, sms o WhatsApp): è autoironica? Accetterebbe la definizione "Befana"? È più seriosa? Ama la tradizione? A seconda della risposta, sarà più facile scegliere un orientamento per i propri auguri: divertenti, poetici o religiosi.

Dunque ecco qualche idea per trovare la frase giusta da inviare ad amici, parenti o colleghi, facendo bella figura in tutte le occasioni e schivando momenti imbarazzanti.

Auguri Befana 2022, le frasi più belle (e serie)

- Con tanto affetto, i miei migliori e sinceri auguri per una felice e serena Epifania 2022!

- È bello pensare che le storie sulla Befana siano senza tempo ed è bello sapere che qualcuno ti porta balocchi ma anche sogni... Buona Epifania!

- C’è chi la chiama strega, c’è chi la chiama pazza: lei è semplicemente una vecchietta con un cuore da bimba che torna una volta all’anno per premiare chi sogna. Buona Epifania!

Auguri Befana 2022, le frasi più divertenti (anche per le donne)

- La Befana sarebbe molto più utile se, anziché riempire le calze, riportasse tutte quelle che scompaiono dopo aver fatto la lavatrice. Buona Befana!

- L'Epifania tutte le feste si porta via… Ma, invece del carbone, potresti regalarmi una bilancia per smaltire tutte le abbuffate natalizie? Grazie, cara Befana!

- Ricordati di revisionare la scopa e volare in alto quando passi sopra la mia casa. Auguri per la tua festa! Buona Epifania!

- Ieri notte il cielo era bellissimo, pieno di stelle… Poi guardando meglio ho visto te… Ma mi spieghi dove andavi su quella scopa? Tanti auguri, Befana!

- Un'improvvisa ondata di gelo sta colpendo intere generazioni di befane... Mi raccomando copriti bene e non farmi stare in pensiero! Buona Epifania!

- Quest’anno cosa mi porterai? Carbone, caramelle o dolcetti? Non importa, tanto ti vorrò bene comunque. Tanti auguri mia spendida Befana!

- Oggi è il giorno della Befana, ti faccio gli auguri, sperando di non scontrarci di nuovo con le scope!

Befana 2022, le citazioni più belle

- La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, con le toppe alla sottana: viva, viva la Befana! (Filastrocca popolare)

- Viene viene la Befana da una terra assai lontana, così lontana che non c’è… la Befana, sai chi è? La Befana viene viene, se stai zitto la senti bene: se stai zitto ti addormenti, la Befana più non senti. La Befana, poveretta, si confonde per la fretta: invece del treno che avevo ordinato un po’ di carbone mi ha lasciato (Gianni Rodari)

- Discesi dal lettino son là presso il camino, grandi occhi estasiati, i bimbi affaccendati a metter la scarpetta che invita la Vecchietta a portar chicche e doni per tutti i bimbi buoni. Ognuno, chiudendo gli occhi, sogna dolci e balocchi; e Dori, il più piccino, accosta il suo visino alla grande vetrata, per veder la sfilata dei Magi, su nel cielo, nella notte di gelo. Quelli passano intanto nel lor gemmato manto, e li guida una stella nel cielo, la più bella. Che visione incantata nella notte stellata! E la vedono i bimbi, come vedono i nimbi degli angeli festanti ne’ lor candidi ammanti. Bambini! Gioia e vita son la vision sentita nel loro piccolo cuore ignaro del dolore (Guido Gozzano)

- La Befana, cara vecchietta, va all’antica, senza fretta. Non prende mica l’aeroplano per volare dal monte al piano, si fida soltanto, la cara vecchina della sua scopa di saggina: è così che poi succede che la Befana… non si vede! Ha fatto tardi fra i nuvoloni, e molti restano senza doni! Io quasi, nel mio buon cuore, vorrei regalarle un micromotore, perché arrivi dappertutto col tempo bello o col tempo brutto… Un po’ di progresso e di velocità per dare a tutti la felicità! (Gianni Rodari)

- “Organizzare tutti i regali è un incubo! Tieniti in forma, perché poi non entri nei camini e quella povera scopa non si alza da terra!” (Dal film "La Befana vien di notte")

Befana 2022, citazioni religiose

- I Magi seguono fedelmente quella luce che li pervade interiormente e incontrano il Signore. In questo percorso dei Re d’Oriente è simboleggiato il destino di ogni uomo: la nostra vita è un camminare, illuminati dalle luci che rischiarano la strada. (Papa Francesco)

- I Magi rappresentano gli uomini di ogni parte della terra che vengono accolti nella casa di Dio. Davanti a Gesù non esiste più divisione alcuna di razza, di lingua e di cultura: in quel Bambino, tutta l’umanità trova la sua unità. (Papa Francesco)

- I Magi hanno seguito la stella, e così sono giunti fino a Gesù, alla grande Luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Come pellegrini della fede, i Magi sono diventati essi stessi stelle che brillano nel cielo della storia e ci indicano la strada. I santi sono le vere costellazioni di Dio, che illuminano le notti di questo mondo e ci guidano. (Papa Benedetto XVI)

- I Magi d’Oriente si recarono pellegrini a Betlemme, offrendo doni al Re neonato, ma il vero dono è lui: Gesù, il dono di Dio al mondo (Papa Giovanni Paolo II)

- -I Magi erano persone certe che nella creazione esiste quella che potremmo definire la "firma" di Dio, una firma che l'uomo può e deve tentare di scoprire e decifrare (Papa Benedetto XVI)

Buona Befana 2022, le gif animate più belle

