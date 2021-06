Le frecce tricolori e il programma della Festa del 2 giugno

"L'anno scorso abbiamo avuto l'onore di abbracciare in volo con il nostro tricolore tutta la nazione, toccando i cieli di un'Italia appena uscita dal primo lockdown. Quest'anno sorvoliamo l'altare della Patria con più speranze". Così il comandante delle Frecce Tricolori annuncia il programma della pattuglia acrobatica per la festa del 2 giugno

Considerata la situazione di emergenza sanitaria che viviamo, anche quest’anno per il secondo anno consecutivo, la tradizionale parata del 2 giugno ai Fori Imperiali a Roma non avrà luogo ma oin occasione del 75esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, le Frecce Tricolori sfileranno nel cielo di Roma.

Il programma delle frecce tricolori per il 2 giugno

Domani mercoledì 2 giugno 2021 alle ore 10.00 il Presidente della Repubblica deporrà una corona d’alloro all’Altare della Patria. Le Frecce Tricolori effettueranno sorvoli su Roma dalle 08.40 alle 09.30.

"L'anno scorso abbiamo avuto l'onore di abbracciare in volo con il nostro tricolore tutta la nazione, toccando i cieli di un'Italia appena uscita dal primo lockdown. Quest'anno sorvoliamo l'altare della Patria con più speranze, cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel e viviamo questo 75esimo anniversario della Repubblica ottimisti guardando a una ripresa immediata". Il tenente colonnello Gaetano Farina, comandante delle Frecce Tricolori, racconta così all'Adnkronos le emozioni alla vigilia del 2 giugno. A 42 anni, dice, si addormenta come sempre "con il pensiero di fare meglio, ogni giorno".

"A livello personale è per me un'emozione fortissima - racconta - Stendiamo il tricolore, veicolando il messaggio di unità che ci rappresenta, e viviamo con orgoglio il compito di rappresentare le migliaia di professionalità all'interno dell'Aeronautica Militare, non solo i piloti ma anche quanti ogni giorno lavorano dietro le quinte per rendere sicure e foriere di emozioni le Frecce Tricolori. Ogni anno, per noi della pattuglia acrobatica nazionale, si divide in due grosse stagioni, quella invernale e quella estiva: nella prima avviene il cambio di formazione, l'addestramento è continuo con due, tre voli al giorno, nella seconda cominciamo ad esibirci e speriamo di ripartire al più presto con manifestazioni in giro per l'Italia e per il mondo. Quest'anno, tra l'altro, ricorre il nostro 60esimo anniversario e vogliamo ancora una volta portare alto il valore dell'Aeronautica".

La parata di auto storiche

Un corteo d'auto d'epoca su cui sventolerà il tricolore sfilerà il 2 giugno a a Roma per celebrare le forze armate. L'idea è del marò Massimiliano Latorre, che, coadiuvato dal Capitano di Vascello Salvatore Calvaruso e dal signor Vincenzo Arzente, ha organizzato la 'passeggiata' dei 50 bolidi da Tor di Quinto all'Eur: dalla Lancia Flaminia Zagato 3c del 1962 appartenuta all’attore Marcello Mastroianni alla Lancia Aurelia B24 del 1958, fino alla Fiat 1100b del 1948, le auto, condotte da appartenenti alle Forze Armate e privati cittadini, sfileranno tra le vie più suggestive della capitale facendo sventolare la bandiera italiana in omaggio alla Patria.