Frecce Tricolori 2022: tutte le esibizioni, ecco il calendario ufficiale

C'è il calendario completo con tutti gli appuntamenti delle Frecce Tricolori in Italia nel corso del 2022 tra semplici esibizioni, manifestazioni aeree ed air show.

Frecce Tricolori: calendario 2022

7 maggio 2022 – Giovinazzo-Molfetta (Bari)

8 maggio 2022 – Bari

15 maggio 2022 – Genova

21 maggio 2022 – Alghero

5 giugno 2022 – Imperia

12 giugno 2022 – Pozzuoli (Napoli)

18 giugno 2022 – Rimini

19 giugno 2022 – Punta Marina (Ravenna)

26 giugno 2022 – Vieste (Foggia)

10 luglio 2022 – Arona (Novara)

24 luglio 2022 – Marina di Massa (Massa Carrara)

28 luglio 2022 – Lignano Sabbiadoro (Udine)

31 luglio 2022 – Bellaria Igea (Rimini)

3 agosto 2022 – Comacchio (Ferrara)

20 agosto 2022 – Porto Sant’Elpidio (Fermo)

21 agosto 2022 – Recanati (Macerata)

25 agosto 2022 – Grado (Gorizia)

28 agosto 2022 – Jesolo (Venezia)

10 settembre 2022 – Desenzano del Garda (Brescia)

18 settembre 2022 – Aeroporto Militare San Damiano (Piacenza)

25 settembre 2022 – Castiglione della Pescaia (Grosseto)

1 ottobre 2022 – Alassio (Savona)

2 ottobre 2022 – Santo Stefano al Mare e Riva Ligure (Imperia)

Cosa sono le Frecce Tricolori

La Pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica Militare italiana, meglio conosciuta come "Frecce Tricolori" ha più di 60 anni "d'età". Da sempre è uno dei più importanti simboli dell'eccellenza Made in Italy nel mondo. Il primo marzo del 1961, provenienti da Grosseto, atterrarono a Rivolto (Udine) i primi 6 F-86E "Sabre" del neo-costituito 313esimo gruppo addestramento acrobatico che raccoglieva e sintetizzava in un'unica pattuglia aerea l'eredità di precedenti gruppi acrobatici nati nei diversi reparti da caccia dell'Arma azzurra: tra cui i Diavoli rossi, i Lancieri neri e i Getti tonanti. Ad attenderli a terra il loro primo comandante, il maggiore Mario Squarcina.

Era il compimento di un percorso iniziato alla fine negli anni '20 con le prime esibizioni dei biplani Fiat Cr-20 nei cieli di Campoformido, la vera culla dell'acrobazia aerea collettiva italiana, che oggi trova la sua massima espressione nelle Frecce Tricolori, unica pattuglia al mondo a volare con una formazione di 10 velivoli (9 più il solista). Acrobazia nata come manovre di combattimento aereo ma perfezionatasi nel tempo fino a diventare una vera e propria sintesi di abilità, tecniche e tecnologiche.

Sono trascorsi oltre 60 anni da quel giorno e, oggi come allora, le Frecce Tricolori hanno l'orgoglio di rappresentare i valori, la tecnologia, la competenze e la capacità di fare squadra dell intera Aeronautica Militare; 61 anni in cui le Frecce hanno portato i colori italiani in 48 Paesi di tutto il mondo. Un simbolo di italianità e dell espressione delle capacità dell industria nazionale e di tutto il Sistema Paese.