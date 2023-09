Frecce Tricolori, un pilota: "Senza quella strada, la piccola Laura sarebbe ancora viva"

“Il bird-strike in decollo o in atterraggio è l'incubo di noi piloti. Sempre che non si sia trattato di un guasto”, ammette un comandante di Airbus, che spesso atterra a Torino Caselle. Un passato nell'Aeronautica militare, oggi in servizio per un'importante compagnia aerea. “Posso spiegarvi cosa è successo al mio collega Oscar Del Dò, il Pony 4 delle Frecce Tricolori precipitato all'aeroporto di Torino. Ma per favore niente nomi. Parlo senza l'autorizzazione della compagnia per cui lavoro”.

Allora cosa è successo?

"Il problema della tragedia di Torino è che l'aereo della pattuglia acrobatica è un monomotore. E se ti pianta l'unico motore, perché ha inghiottito un uccello, non hai l'altro che ti consente il decollo e un atterraggio di emergenza. Ci sono spesso convegni e una letteratura in materia che dobbiamo conoscere, specialmente dopo il caso dell'Hudson River a Manhattan, raccontato nel film Sully. Ma quando ti capita, ci sei soltanto tu, il tuo aereo, magari i passeggeri che trasporti, e tutto l'addestramento che hai fatto. Capita spesso il bird-strike, più di quanto non si immagini. Ma come si vede, sugli aerei passeggeri, che hanno due o quattro motori, non ci sono mai vittime. A meno che gli uccelli non mettano fuori uso tutti i motori. Ma, ripeto, l'MB339 delle Frecce Tricolori è un monomotore”.

Era evitabile la tragedia di Torino Caselle? È morta Laura Origliasso, 5 anni, e tutta la sua famiglia, compreso il fratello di dodici anni, è stata investita dall'aereo.

“L'Italia è una penisola e ha pure i laghi. Gli aeroporti, tranne Bolzano e Aosta, sono spesso vicino al mare. E la cosa aberrante è che le discariche, per tenerle lontane dalle città, le fanno vicino agli aeroporti. Le discariche attirano uccelli. A Fiumicino avevamo la discarica di Malagrotta e pure una zona di bird-watching vicino all'aeroporto. Giusto per non farci mancare nulla. L'estate 2019 un Boeing 787 in arrivo dalle Maldive, fece un bird-strike in atterraggio. Con relative proteste dei passeggeri che non poterono proseguire il volo per Milano Malpensa. Ma i disagi finirono lì”.

Il pilota della pattuglia acrobatica ha fatto errori?

“L'inchiesta lo stabilirà. Ma ho visto il video dell'incidente. Tutti noi siamo addestrati a queste evenienze. Il pilota si è lanciato tardi proprio per scongiurare conseguenze peggiori. Si vede benissimo che scende di quota, sicuramente per evitare di precipitare sulle case intorno. Si è avvicinato al terreno e ha cercato di mantenere il suo aereo all'interno dell'aeroporto o di puntarlo nel campo che vedeva davanti. Ma in mezzo c'era la strada. Una tragedia. Ma anche una grande sfortuna”.

Nel colpire l'unica auto di passaggio?

“Sì. Se fosse avvenuto 30 secondi, prima o dopo, non sarebbe successo nulla alle persone. Soltanto un aereo da buttare”.

L'aeroporto di Torino Caselle, che lei conosce bene, fa abbastanza contro il bird-strike? Si ricordano ancora le proteste di Ryanair contro la società di gestione dell'aeroporto di Ciampino dove anni fa, dopo un bird-strike, non si ebbero vittime solo grazie alla bravura del comandante di un Boeing.

“Ogni anno gli aeroporti inviano un rapporto all'Enac, l'autorità per l'aviazione civile. E in quello che riguarda il 2022 leggo che su 42.641 movimenti complessivi, a Torino hanno avuto diciassette impatti con i volatili. E nessuno con altra fauna selvatica. Furono 13 nel 2020 e 10 nel 2021. Hanno una bird control unit e fanno ispezioni continue in pista. Ma se poi un piccione viene risucchiato da un aereo che ha un solo motore, le conseguenze possono essere queste. Ci sono aeroporti dove la presenza di uccelli è un problema più frequente”.

Dove?

“In Sardegna, ad esempio. Quando ci sono i fenicotteri vicino alla pista a Cagliari, ma è solo un caso tra i tanti, viene emesso un notam, un avviso ai piloti, per informare tutti gli equipaggi che in un dato mese c'è la possibilità di incontrare fenicotteri in prossimità dell'aeroporto. Noi comandanti leggiamo il notam e forse decidiamo che in quel mese non andiamo a Cagliari? Così la compagnia ci licenzierebbe, i passeggeri protesterebbero e così via. Sono insomma tutti bravi: la società di gestione ha fatto emettere il notam, gli enti lo hanno pubblicato. E, se mai dovesse succedere qualcosa, noi piloti diventiamo l'agnello sacrificale. Così valutiamo di volta in volta, magari quando siamo già in pista pronti a decollare, il rischio al quale, ripeto, siamo addestrati. Sempre che tu li veda a terra vicino alla pista. Ma quando sei già in volo un uccello non lo vedi e se hai un solo motore al decollo, i danni non ti permettono di tornare indietro e atterrare”.

Altri casi?

“Un Lear Jet al decollo a Milano Linate, morti i due piloti caduti su una fabbrica di domenica. Il volo Ryanair a Ciampino, fortunatamente senza vittime, poi mi pare un Cessna 650 per le radiomisure in Sicilia. Dai rapporti vedo che a Torino, per allontanare gli uccelli, hanno arruolato in pianta stabile in aeroporto ventidue falchi e due cani di razza border collie, più una serie di nuove tecnologie. A Caselle a volte si vedono aironi, gabbiani, gru. Tutti uccelli di grossa taglia. Quando li vedi prima del decollo, chiami l'unità-uccelli e loro vengono e li fanno scappare. Il problema è quando prendi velocità e te li ritrovi nel motore senza averli notati prima. Vedremo cosa scoprirà l'inchiesta tecnica, quella che aiuta noi piloti a ridurre il rischio. Ma la questione, di cui bisognerebbe parlare, è un'altra e si può riassumere in poche parole”.

La riassuma.

“Lungo le vie di fuga davanti alle piste di decollo e atterraggio sono state costruite strade, autostrade, sono cresciuti interi quartieri. Pensiamo a Napoli. A viale Forlanini o ai depositi della logistica costruiti lungo la pista di Linate. Si chiama Runway safety area, area di sicurezza delle piste aeroportuali. Negli anni sono letteralmente scomparse o sono state ridotte a estensioni ridicole. Senza quella strada, non sarebbe stata coinvolta nessuna auto di passaggio. E la piccola Laura sarebbe ancora viva”.

