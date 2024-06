Frecciarossa bloccato per 5 ore, passeggeri in rivolta: "Vergogna pura"

Un Frecciarossa è rimasto bloccato a Brescia cinque ore, nella tratta da Venezia a Milano. Il treno convoglio numero 9748, si è fermato per problemi tecnici sulla linea dell'alta velocità alle 19 di ieri 8 giugno, una volta superata la stazione di Brescia. A bordo, i passeggeri, tra cui vari bambini, sono rimasti senza elettricità e, di conseguenza, anche senza aria condizionata. A bordo mancava anche l'acqua, erano rimaste solo le bibite. Solo alle 23 è arrivato un altro treno che ha portato i passeggeri alla stazione Centrale di Milano, mentre la circolazione sulla linea è tornata regolare a mezzanotte e venti del 9 giugno.

E sui social non accennano a placarsi le proteste dei passeggeri coinvolti dai disagi. A bordo hanno atteso per ore l'arrivo dei soccorsi che hanno cominciato a chiamare dopo la prima ora di attesa ma senza successo. "Questa è la situazione all'interno: bambini, anziani - ha spiegato uno dei passeggeri nel video che ha girato -. Solo una porta aperta. La gente sta per svenire. Abbiamo chiamato carabinieri, forze dell'ordine, assistenza, ambulanze. Nessuno ci dà retta. Siamo fermi da tre ore: è una vergogna pura. Questa è l'Italia" ha aggiunto, mentre qualcuno lo ha corretto "no questa è Trenitalia, perché italiani siamo anche noi".