Friends, nel 1994 andava in onda la prima puntata. Oggi i fan sognano la reunion

Più di una serie tv, più di un semplice programma: Friends ha conquistato generazioni di ragazzi e adulti grazie alla freschezza e ai temi affrontati. Oggi, nel 1994, andava in onda il primo episodio della serie cult con Ross, Rachel, Chandler, Monica, Phoebe e Joey.

Le avventure, amorose e non, dei sei amici newyorchesi ha accompagnato i fan fino al 2004, anno in cui andò in onda l'ultima puntata dal nome "Arrivi e partenze", tenendo incollati allo schermo circa 50 milioni di spettatori solo negli Stati Uniti.

Il successo planetario della sitcom - che ha portato il volto dei protagonisti e la famosa fontana su maglie, tazze, quaderni e molto altro - è dovuto alla caratterizzazione dei sei amici: Chandler sarcastico e con relazioni incerte; Phoebe l'artista; Ross l'intellettuale emotivo; Monica l'ossessionata dal controllo; Joey il buono ma tontolone e infine Rachel raffinata e superficiale. Tra avversità della vita, amori finiti, gioie, dolori e l'immancabile tazza di caffè Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer hanno mostrato come l'amicizia possa essere salvifica.

In Italia sarà possibile vedere Ross, Rachel, Chandler, Monica, Phoebe e Joey ogni giorno alle 17:40 su Italia 1 a partire dal 21 settembre.

La reunion di Friends

Da anni era nell'aria una possibile reunion dei sei, ma proprio quando la notizia era ormai certa e le riprese vicine l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha fatto slittare le registrazioni. Non si tratterà di una serie o di un episodio realizzato ad hoc ma di un speciale di due ore dove gli attori si racconteranno al pubblico.

La sorpresa a casa di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston ha fatto un grande regalo ai fan della serie durante la cerimonia virtuale degli Emmy Awards. La premiazione è avvenuta principalmente in via telematica a causa dell’emergenza coronavirus e sono stati pochi gli ospiti che sono saliti sul palco al fianco di Jimmy Kimmel, il presentatore. Tra questi anche la Aniston (che era candidata come migliore attrice per "The Morning Show”). Appena rientrata a casa Aniston si è collegata in diretta e al suo fianco le amiche storiche Courteney Cox e Lisa Kudrow. Le risa, le battute e i ricordi hanno fatto sognare i fan della serie anni '90.

Alcune frasi iconiche

La vita fa schifo e quando pensi che non possa peggiorare fa ancora più schifo (Phoebe).

Il frigo si è rotto. Ho dovuto mangiare tutto quello che c’era dentro (Joey).

A volte vorrei essere anche io una lesbica. Oddio, l’ho detto ad alta voce? (Chandler).

Lo sapevo che c’era qualcosa che non andava: le mie unghie non sono cresciute neanche un po’ ieri (Phoebe).

Sono più le cose stupide che dico prima delle 9 del mattino di quelle che la maggior parte della gente dice in un giorno intero (Chandler).

Ho davvero la forte sensazione che questo gatto sia madre (Phoebe).

Ho adottato una nuova tecnica: non rispondendo al telefono, chi chiama penserà che ho una vita sociale (Chandler).