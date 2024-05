"Frociaggine": perché è un termine offensivo e cosa c'è dietro la (presunta) gaffe del Papa

Il politicamente corretto non c'entra: dare del "frocio" a qualcuno è un insulto e come ha già osservato la Cassazione equivale a una diffamazione. Il termine è tornato d'attualità dopo le parole che secondo indiscrezioni di stampa (mai confermate da fonti ufficiali) Papa Francesco avrebbe usato in un incontro a porte chiuse con la Conferenza episcopale italiana (Cei) parlando dei criteri per entrare in seminario: "C'è già troppa frociaggine".

Va da sé che "frociaggine" derivi proprio da "frocio": come spiega la Treccani, i termini con il suffisso 'aggine' esprimono "per lo più una condizione o una qualità astratta, spesso con una sfumatura spregiativa". Nel caso di "frociaggine", il termine che avrebbe usato Papa Francesco, la condizione che viene espressa è quella di essere omosessuali. Quanto alla sfumatura spregiativa è evidente già nella parola di partenza.

Per quanto l'etimologia sia incerta, tutti i dizionario concordano sul fatto che il termine "frocio" abbia connotazioni offensive, un punto sui cui peraltro è d'accordo anche la giurisprudenza. In una sentenza del 2021 la Cassazione ha infatti ribadito che per la "stragrande maggioranza degli italiani" riferirsi a qualcuno definendolo "frocio", equivale ad insultarlo e non si può usare questo termine come se non avesse alcun "carattere ingiurioso". Il fatto poi che la parola incriminata - per ironia o provocazione - sia talvolta usata anche dagli stessi omosessuali non cambia le carte in tavola. Chi vuole sdoganare l'utilizzo del sostantivo "frociaggine" perché ci salverebbe dalla cultura "woke" o dal politicamente corretto prende dunque un evidente abbaglio.

Cosa c'è dietro l'uso del termine "frociaggine"

Fatta chiarezza su questo punto, cosa intendeva dire nei fatti Papa Francesco? Secondo l'Adnkronos, le parole usate dal Pontefice sarebbero state pressapoco queste: "Guardate: c'è già un'aria di frociaggine in giro che non fa bene. C'è una cultura odierna dell'omosessualità rispetto alla quale chi ha un orientamento omosessuale e’ meglio che non sia accolto" in seminario perché "è molto difficile che un ragazzo che ha questa tendenza poi non cada perché vengono pensando che la vita del prete li possa sostenere ma poi cadono nell’esercizio del ministero".

Al di là delle espressioni usate (finora il Vaticano non ha confermato, ma neppure smentito le indiscrezioni raccolte dalla stampa), la posizione del Pontefice è chiara: i gay dovrebbero essere banditi dai seminari. Come fa notare 'Avvenire' sul tema la Chiesa ha sempre avuto le idee chiare e il no agli omosessuali era stato già ribadito durante il Pontificato di Papa Benedetto XVI e poi di nuovo dallo stesso Bergoglio nel 2016.

Chi sperava che con Papa Francesco ci potesse essere una svolta sulla presenza degli omosessuali nel mondo cattolico ha dunque avuto un brusco risveglio. Anche se, Rosario Coco, presidente di Gaynet, dà una lettura diversa della vicenda: se Papa Francesco "va in escandescenze parlando di troppa 'frociaggine' nella Chiesa" è perché "non si sa più dove nascondere le persone omosessuali nel clero, che sono numerosissime". Per questo, argomenta Coco, "certe politiche repressive sono destinate a finire".