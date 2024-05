Fuggono dal ristorante senza pagare il conto, poi la vera e propria follia ripresa dalle telecamere

Non pagano il conto e presi dalla fregola di scappare tentano anche di investire con l'auto il ristoratore che voleva fermarli. Il surreale episodio è avvenuto intorno alle 23.30 di sabato sera, 25 maggio, all'esterno del Sushi Xian, un ristorante 'All you can eat' che si trova alla periferia di Foggia.

Foggia, il conto da 109 euro e poi la follia: cos'è successo

Il gruppo era composto da quattro persone: tre adulti e un bambino di circa 2 anni. La comitiva avrebbe ordinato un menù fisso per tre persone, oltre a due bottiglie di vino, acqua e dolci. Il tutto per un totale di 109 euro complessivi. Non certo un costo spropositato. Eppure, arrivati al momento di pagare, la famigliola pensa bene di tagliare la corda senza passare per la cassa.

I titolari e i dipendenti del locale però si accorgono della fuga e si mettono all'inseguimento della famiglia. Nel parcheggio del ristorante la serata prende una piega inaspettata e pericolosissima: mentre uno dei titolari cerca di fermare l'auto con i 'fuggiaschi' a bordo il conducente accelera senza curarsi dell'uomo che gli è di fronte.

Il video e la rabbia del titolare: "Mangiano, bevono e scappano senza pagare"

La manovra, come mostra il video, è stata anche ripresa dal sistema di videosorveglianza esterno al locale. "La rabbia è tanta" ha commentato il titolare del Sushi Xian. "Noi offriamo un buon servizio e loro se ne approfittano. Mangiano, bevono e scappano senza pagare. Poi quando li scopri provano anche a investirti con l'auto". Il ristoratore ha fatto sapere che l'accaduto verrà denunciato alle forze dell'ordine.