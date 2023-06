Le parole dell'ex ministro: "Faremo quello che sarà possibile fare, Berlusconi bis non ce ne saranno"

"È stato un gigante di un’epopea italiana Non ci sarà ne la presunzione di avere una personalità pari alla sua, nè un rompete le righe”, le parole di Maurizio Gasparri sul futuro di Forza Italia all’arrivo in Duomo per i funerali di Berlusconi.

I funerali di Silvio Berlusconi oggi in diretta

“Noi vicini lo viviamo come un lutto di famiglia, perché c’è stata vicinanza nella buona e nella cattiva sorte”, ha proseguito il senatore, uno dei fedelissimi della prima ora dell’ex premier. E sulle condizioni di salute: “Il quadro era complicato, non mi aspettavo questo peggioramento improvviso ma lo temevo. Il buon Dio ci chiama quando lo decide”

